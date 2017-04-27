Майк Бэбкок: Мы не отпускаем Никиту Зайцева на чемпионат мира!

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— Никита, вы провели первый сезон в «Мэйпл Лифс». Поделитесь впечатлениями.

— Для меня каждый день был ярким и очень эмоциональным. Здесь невероятная хоккейная жизнь, от которой я получаю огромное удовольствие. И мы получаем такую огромную поддержку от болельщиков «Торонто», что сразу понимаешь, ради кого ты играешь в хоккей.

— Если все сложится нормально, и вы подпишите долгосрочный контракт, что вы должны привнести в команду?

— Я бы очень хотел сделать все, чтобы «Торонто» двигался вперед. Мечтаю стать ключевым игроком в этом клубе.

— Как оцените сезон «Мэйпл Лифс»?

— Он сезон был очень ярким. Попадание в плей-офф — большое достижение для команды, в которой много молодых хоккеистов. Могу представить, что чувствуют парни. Я и сам до сих пор вспоминаю свой опыт в плей-офф КХЛ, когда мне было 18 лет. Это незабываемо.

Сейчас 19-летние ребята играют в плей-офф Кубка Стэнли. Мы будем расти и дальше. Теперь все знают, что «Торонто» — многообещающая команда. Следующий сезон гарантировано получится очень интересным.

— Большая ли разница между регулярным чемпионатом НХЛ и плей-офф?

— Огромная! И я это сразу же почувствовал. В плей-офф более прямолинейный и силовой хоккей. Мне он нравится гораздо больше.

— Вы не слишком рано вернулись на лед после травмы?

— Возможно, прошло мало времени до моего полного восстановления. Но я уже чувствовал себя гораздо лучше. Был уверен, что смогу поддержать команду, помочь ей в важное время. Поэтому вернулся в состав.

— Какие у вас планы?

— Поеду с семьей в Россию. Мне сейчас нужно восстановиться, уже потом начну приходить в форму в Москве под руководством своего тренера. Еще планирую поехать с семьей в отпуск в Европу, где наверняка тоже буду заниматься. Если честно, я тренируюсь всегда, даже на отдыхе.

— Какой спорт вы выбираете в межсезонье?

— Летом можно много чем интересным заниматься. Я вот очень люблю гольф.

…Теперь — о главном. Никита Зайцев сказал журналистам, что решение по поводу его участия в чемпионате мира примет руководство «Торонто». Тренер клуба Майк Бэбкок прокомментировал эту тему так: «Несмотря на то, что Никита был в достаточной форме, чтобы выйти на лед во время плей-офф, ему все еще нужно время, чтобы восстановиться полностью. Он не будет защищать честь России на предстоящем чемпионате мира. В первую очередь ему важно стать на 100 процентов здоровым. Я уверен, для Зайцева это сейчас самое важное.

В прошлом году он принимал участие в чемпионате мира, а также в Кубке мира, играл целый сезон за «Торонто». У него было хоккея больше, чем в прежние годы. Сейчас главное — восстановиться.

Такое же решение мы приняли по Остону Мэттьюзу. Он тоже не едет в Кельн. Да, он хотел бы защищать честь сборной США. Но мы должны сейчас думать о том, что правильнее для спортсмена. Должны рассматривать готовность каждого хоккеиста в отдельности. Но даже сам Остон говорит, он настолько выжат, что у него нет сил.

ДОСЛОВНО

Лу ЛАМОРЕЛЛО, генменеджер «Торонто»: «Нам нужно расти дальше, становиться еще лучше. Каждый должен требовать от себя большего. А если вдруг ты удовлетворен своим результатом — значит, есть проблема.

Можно ли сказать, что «Торонто» сделал шаг в сторону Кубка Стэнли? Это вообще понятие растяжимое, мы можем много рассуждать на эту тему. Я скажу так — да, это шаг вперед. Но нужно убедить игроков в том, что мы сделали всего лишь один шаг.

Следующий сезон окажется еще сложнее. Другие команды будут на нас смотреть совершенно другими глазами, относиться еще серьезнее. Много что должно произойти, пока мы придем к Кубку Стэнли. Мы только в начале пути.

Майк БЭБКОК, тренер «Торонто»: «Это был невероятно позитивный сезон, команда попала в плей-офф. Но мы еще недостаточно хороши. Посмотрим на результаты — мы закончили восьмыми в конференции, вылетели из первого раунда плей-офф.