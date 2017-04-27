19-летний защитник «Бостона» сыграет за сборную США на ЧМ-2017
Сборная США заявила еще двух игроков на предстоящий чемпионат мира-2017, который пройдет в Кельне и Париже, сообщает USA Hockey.
Турнир пройдет с 5 по 21 мая, сборная США на групповом этапе встретится с командами России, Швеции, Словакии, Германии, Латвии, Дании и Италии.
В составе американской команды выступят защитник «Чикаго» Тревор ван Римсдайк и 19-летний игрок обороны «Бостона» Чарли Макэвой, который дебютировал в НХЛ лишь в розыгрыше Кубка Стэнли этого сезона. В шести играх
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