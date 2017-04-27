Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-worldcup/29576359/
27 апреля 2017, 18:17 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Спорт-Экспресс

19-летний защитник «Бостона» сыграет за сборную США на ЧМ-2017

Сборная США заявила еще двух игроков на предстоящий чемпионат мира-2017, который пройдет в Кельне и Париже, сообщает USA Hockey.

Турнир пройдет с 5 по 21 мая, сборная США на групповом этапе встретится с командами России, Швеции, Словакии, Германии, Латвии, Дании и Италии.

В составе американской команды выступят защитник «Чикаго» Тревор ван Римсдайк и 19-летний игрок обороны «Бостона» Чарли Макэвой, который дебютировал в НХЛ лишь в розыгрыше Кубка Стэнли этого сезона. В шести играх плей-офф он записал на свой счет три передачи. Ван Римсдайк провел 58 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 16 (5+11) очков.

Сборная США
Новости Матчи Состав Статистика
Бостон Брюинз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата и Кубка мира

Науменков заменит травмированного Зубарева в сборной России по хоккею

Науменков заменит травмированного Зубарева в сборной России по хоккею

Причина отъезда Зубарева — обострение повреждения, полученное в матчах плей-офф КХЛ. СТОКГОЛЬМ, 27 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Защитник московского ЦСКА Михаил Науменков заменит травмированного Андрея Зубарева из санкт-петербургского СКА в составе сборной России по хоккею. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России (ФХР).
Еще 7 новостей  Все новости
25 апреля

"Каррера хочет пять новичков. На трансферы выделят 30 миллионов евро"

Алексей Ягудин: "Зенит" - "Урал": что за хрень"

Овечкина чуть не "сломали"