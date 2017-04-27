19-летний защитник «Бостона» сыграет за сборную США на ЧМ-2017

Турнир пройдет с 5 по 21 мая, сборная США на групповом этапе встретится с командами России, Швеции, Словакии, Германии, Латвии, Дании и Италии.

В составе американской команды выступят защитник «Чикаго» Тревор ван Римсдайк и 19-летний игрок обороны «Бостона» Чарли Макэвой, который дебютировал в НХЛ лишь в розыгрыше Кубка Стэнли этого сезона. В шести играх плей-офф он записал на свой счет три передачи. Ван Римсдайк провел 58 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 16 (5+11) очков.