Сергей Голубович: Тяжело было даже с белорусами

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— Мы получили то, что заслужили, — заявил Голубович. — Могли подняться и выше, но, к сожалению, не получилось. С точки зрения медалей — результат положителен. Во всех матчах команда проявила характер, хотя было тяжело даже с белорусами.

— Перед турниром вы говорили, что не вошедшие в состав хоккеисты не подошли под концепцию. В чем она состояла?

— Проблема этого возраста — игра без шайбы. Они только переходят из юношеского в мужской хоккей, и кто-то смог перестроиться, кто-то нет. Брали в расчет много аспектов — характер конкретного хоккеиста. Не буду переходить на личности.

— Не пожалели ли о выборе состава на турнир?

— Ни о чем не жалею.

— С чем связано нерезультативное выступление некогда ударной тройки Михаила Бицадзе?

— Отсутствие Костина, их физическое состояние, недостаток игровой практики у Бицадзе в сезоне — все сказывается. С ними в тройке хорошо сыграл Леша Торопченко, но взаимопонимания между ними чуть меньше, чем с Костиным.

— Поэтому и перевели Торопченко в другое сочетание?

— Да, мы варьировали составы. За такое короткое время найти замену Климу (Костину) было тяжело.

— Как выступил на турнире капитан Алексей Липанов?

— Хоть по статистике Леша провел турнир не очень хорошо, но старался играть в командный хоккей и этим приносил пользу. В сезоне он не так много появлялся на льду в Высшей лиге.

— Травма Андрея Свечникова повлияла на его действия?

— Он неудачно ударился о борт и получил небольшой вывих. Повреждение не сказалось, он играл в ту силу, которую мог. Скорее всего, дело было в его физическом состоянии после первого сезона в Северной Америке. К тому же он был младше на год большинства игроков на турнире.

— Довольны ли действиями ваших голкиперов?

— К вратарям претензий нет. До сих пор не могу выделить первого номера из троих. Рассчитывали на каждого. По определенным причинам сделали ставку на Максима Жукова. Первым дублером стал Кирилл Устименко, вторым — Дмитрий Райко.

— С чем связана нестабильность Жукова?

— Она свойственна этому возрасту. Мало кому удается показывать стабильный хоккей.

— Устименко заслужил вызов в сборной, прогрессируя в завершившемся сезоне?

— Точнее — в концовке, когда он играл за петербуржское «Динамо». Устименко и Райко провели полноценный сезон в МХЛ. Еще был Шамиль Шмаков, но в Чехии (на одном из турниров сезона. — Прим. «СЭ») он не справился с эмоциями, и мы побоялись его привлечь.

— Определились с дальнейшими планами?

— По моему будущему в сборных пока ничего не решено. Скорее всего, все определится на тренерском совете.