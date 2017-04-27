Сергей Голубович: Тяжело было даже с белорусами
Главный тренер юниорской сборной России подвел итоги выступления на чемпионате мира, на котором его команда завоевала бронзовые медали.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Мы получили то, что заслужили, — заявил Голубович. — Могли подняться и выше, но, к сожалению, не получилось. С точки зрения медалей — результат положителен. Во всех матчах команда проявила характер, хотя было тяжело даже с белорусами.
— Перед турниром вы говорили, что не вошедшие в состав хоккеисты не подошли под концепцию. В чем она состояла?
— Проблема этого возраста — игра без шайбы. Они только переходят из юношеского в мужской хоккей, и
— Не пожалели ли о выборе состава на турнир?
— Ни о чем не жалею.
— С чем связано нерезультативное выступление некогда ударной тройки Михаила Бицадзе?
— Отсутствие Костина, их физическое состояние, недостаток игровой практики у Бицадзе в сезоне — все сказывается. С ними в тройке хорошо сыграл Леша Торопченко, но взаимопонимания между ними чуть меньше, чем с Костиным.
— Поэтому и перевели Торопченко в другое сочетание?
— Да, мы варьировали составы. За такое короткое время найти замену Климу (Костину) было тяжело.
— Как выступил на турнире капитан Алексей Липанов?
— Хоть по статистике Леша провел турнир не очень хорошо, но старался играть в командный хоккей и этим приносил пользу. В сезоне он не так много появлялся на льду в Высшей лиге.
— Травма Андрея Свечникова повлияла на его действия?
— Он неудачно ударился о борт и получил небольшой вывих. Повреждение не сказалось, он играл в ту силу, которую мог. Скорее всего, дело было в его физическом состоянии после первого сезона в Северной Америке. К тому же он был младше на год большинства игроков на турнире.
— Довольны ли действиями ваших голкиперов?
— К вратарям претензий нет. До сих пор не могу выделить первого номера из троих. Рассчитывали на каждого. По определенным причинам сделали ставку на Максима Жукова. Первым дублером стал Кирилл Устименко, вторым — Дмитрий Райко.
— С чем связана нестабильность Жукова?
— Она свойственна этому возрасту. Мало кому удается показывать стабильный хоккей.
— Устименко заслужил вызов в сборной, прогрессируя в завершившемся сезоне?
— Точнее — в концовке, когда он играл за петербуржское «Динамо». Устименко и Райко провели полноценный сезон в МХЛ. Еще был Шамиль Шмаков, но в Чехии (на одном из турниров сезона. — Прим. «СЭ») он не справился с эмоциями, и мы побоялись его привлечь.
— Определились с дальнейшими планами?
— По моему будущему в сборных пока ничего не решено. Скорее всего, все определится на тренерском совете.
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