Науменков заменит травмированного Зубарева в сборной России по хоккею
Причина отъезда Зубарева — обострение повреждения, полученное в матчах
плей-офф КХЛ. СТОКГОЛЬМ, 27 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Защитник московского ЦСКА Михаил Науменков заменит травмированного Андрея Зубарева из санкт-петербургского СКА в составе сборной России по хоккею. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России (ФХР).
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«Причина отъезда Зубарева — обострение повреждения, полученное в матчах
Встреча Швеция — Россия состоится в четверг в Стокгольме, начало в 19:30 мск. Остальные матчи заключительного этапа Евротура — Чешских хоккейных игр — пройдут в городе
Чемпионат мира пройдет с 5 по 21 мая в Париже и Кельне.
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