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«Главная задача, которую поставил перед своим штабом, чтобы каждый игрок подошел к турниру в наилучшей форме. Не бывает плохих учеников — бывают плохие учителя. Мы едем бороться за медали, не раз об этом заявлял. Необходимо ставить перед собой высокие цели, и при упорной работе рано или поздно их можно достичь», — рассказал тренер.

Отвечая на вопрос о составе на предстоящий мировой форум, Дэйв Льюис подчеркнул прогресс обороны. «Мы существенно продвинулись по игре в обороне, в составе есть габаритные игроки обороны, защитная линия — наше сильное звено в Париже», — отметил он. Во Францию отправятся девять защитников и восемь, как подчеркнул тренер, сыграют на чемпионате мира.

Дэйв Льюис согласился с мнением журналистов, что есть проблемы в нападении. «Наша атака в апреле в матчах Евровызова проявила себя не с лучшей стороны. Мы много работаем над действиями в большинстве. Первые три игры в Париже будут для нас очень сложными. Мы не имеем хоккеистов уровня Овечкина или Кросби, наш успех — в слаженных командных действиях», — рассказал тренер.

Сборная Беларуси по хоккею последние дни тренируется в Минске, а заключительный этап подготовки проведет во Франции. В Бордо она сыграет в Евровызове с национальной командой этой страны: 30 апреля — в 16.00, 1 мая — в 19.00. Первый матч чемпионата мира белорусы проведут 5 мая в Париже против Финляндии.