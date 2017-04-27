Бобровский: Нет претензий, что не еду на ЧМ, я уважаю тренерский штаб сборной

«Относительно участия в чемпионате мира мы совместно с тренерским штабом пришли к выводу, что будет лучше, если в этом году роль первого номера будет выполнять Андрей Василевский. Почему? Это комплекс факторов, в том числе и усталость, но углубляться в причины я бы не хотел. Обе стороны остались довольны. У меня нет никаких претензий. Я уважаю тренерский штаб, у нас очень хорошие отношения. Всё было сделано по-человечески», — приводятся слова Бобровского на официальном сайте НХЛ.