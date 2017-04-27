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27 апреля 2017, 0:55 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Чемпионат.com

Форвард «Торонто» Марнер сыграет за сборную Канады на ЧМ-2017

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Митч Марнер примет участие в чемпионате мира-2017 в составе сборной Канады, информирует Toronto Sun.

Как сообщается, другой игрок «Торонто» Морган Райлли от участия в турнире отказался. Напомним, «Лифс» в первом раунде Кубка Стэнли проиграли «Вашингтон Кэпиталз» (2−4).

19-летний Марнер провёл 77 игр в регулярном чемпионате, сумев отметиться 61 (19+42) результативными баллом при показателе полезности «+3» и 38 минутах штрафного времени, в среднем проводя на льду почти 17 минут.

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