Форвард «Торонто» Марнер сыграет за сборную Канады на ЧМ-2017

Как сообщается, другой игрок «Торонто» Морган Райлли от участия в турнире отказался. Напомним, «Лифс» в первом раунде Кубка Стэнли проиграли «Вашингтон Кэпиталз» (2−4).



19-летний Марнер провёл 77 игр в регулярном чемпионате, сумев отметиться 61 (19+42) результативными баллом при показателе полезности «+3» и 38 минутах штрафного времени, в среднем проводя на льду почти 17 минут.