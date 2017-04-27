Эдуард Занковец: Будем надеяться, что сборная Южной Кореи победит Австрию

— Очередной тяжелый матч, думаю, что у нас сегодня объективно было преимущество, но после счета 2:0 ребята утратили чувство опасности, что все может перевернуться в обратную сторону, и соперник это продемонстрировал, хорошо сыграли на контратаках, плюс надо отдать им должное, ребята сборной Украины старались до конца боролись и в принципе создали нам немало хлопот, плюс вратарь играл здорово.



— Завтра у сборной Венгрии матч против Польши, e Казахстана день отдыха, является ли это преимуществом?

— Я думаю, то, что у нас есть день отдыха — это хорошо, не могу говорить за соперника. Дело в том, что если не меньше 20 часов между играми, то особой разницы нет. Насколько я знаю, у них как раз будет больше отдыха между завтрашней игрой и матчем с нами. Для нас хорошо, что отдыхаем, но для них я не думаю, что это небольшой минус что они играют две подряд.



— Небольшие перерывы между играми, насколько тяжело играть в таком ритме?

— Исходя уже из опыта, приобретенного на этом турнире, могу сказать, что самые важные аспекты — это начало турнира и качество льда. Вот на это я бы обратил больше внимания. Сейчас можно заметить, что лед гораздо лучше, а вот в первые дни он может повлиять и на состояние игроков и особенно если две игры подряд, то это конечно, уже может сказаться негативно.



— (вопрос украинского журналиста) Насколько положительно сказывается на сборной участие команд в международных лигах, таких чемпионатах как КХЛ?

— Для того, чтобы была сильная сборная нужен сильный внутренний чемпионат, поэтому если есть возможность развить внутренний чемпионат за счет увеличения количества команд, и легионеров хороших в этих командах — это один путь. А второй путь присоединиться к более сильному чемпионату. Какой путь… Я больше за первый — чтобы был сильнее внутренний чемпионат, но это сделать очень непросто.



— Игроки и вы говорили, что необходимо найти свою игру, нашли ли вы ее сейчас?

— Я думаю, что по количеству опасных моментов, которые мы создали, это был самый результативный матч, но и самый нервный.



— Почему упустили инициативу, что случилось во втором периоде?

— Здесь вопрос не в инициативе, мы ее не упускали, но, к сожалению, утратили бдительность, чувство опасности и допустили несколько ошибок и соперник использовал их на сто процентов, те шансы, которые у них были.



— Как оцениваете в целом соперника?

— Да, мы готовились к тяжелой игре, особенно тяжело играть, когда ты владеешь инициативой и у вратаря не так много работы, ему при такой игре очень тяжело играть. Плюс если еще игроки как сегодня немножко начинают себя не, то что уверенно, а самоуверенно чувствовать, тогда жди опасности.



— Поругали их, наверное, после игры?

— После игры нет, но в перерыве было.



— Следующий соперник Венгрия, что скажете по этому матчу?

— Нам надо восстановиться после сегодняшней игры, у нас будет день для подготовки, все ребята понимают, что это решающий матч на турнире. Поэтому, думаю, что с мотивацией проблем не будет. Надо быть готовыми показать хорошую игру, хорошую коллективную игру и не допускать ошибок как было в сегодняшнем матче.



— Как вам игра Михайлиса, ощущение, будто у него больше игрового времени сейчас.

— Нет, Михайлис, что касается игрового времени, он получал его достаточно и в предыдущим матчах. Примерно у нас мало кто в э том плане выделяется, только за счет большинства. То, что он забил сегодня решающий гол, он молодец. Он снял во многом вопросы, без его мастерства индивидуального нам вполне возможно, было бы очень несладко.



— Если Доус и Боченски выделяются по-прежнему, то Бойд до сегодняшнего матча не так был заметен, с чем связываете этот некий спад?

— Я бы не сказал, что это спад, надо понимать, что человек играет этот сезон без предсезонной подготовки, а как раз вот в это время решающий фактор. Если игроки, которые регулярно проходят предсезонную подготовку, они весной всегда в хорошей форме.



— Завтра играют Южная Корея и Австрия, могут ли корейцы отдать игру?

— Специально не будут, я исключаю этот фактор. Не могу говорить сто процентов, но я уверен, что игра будет настоящая, и кто выиграет примерно одинаковые соперники. Будем надеяться, что сборная Южной Кореи.



— Будете игру смотреть?

— Нет, буду смотреть игру Венгрии.



— У венгров самая мощная поддержка, как планируете разгрузить игроков, чтобы они не обращали на это внимание?

— Я думаю, что самая мощная поддержка у сборной Украины, потому что они дома. Я не думаю, что для ребят которые играли в плей-офф КХЛ для них это будет психологический удар.