Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-worldcup/29565629/
26 апреля 2017, 23:54 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | УНИАН

Сборная Украины по хоккею уступила в четвертой игре подряд и вылетела в третий дивизион ЧМ

Сборная Украины по хоккею потерпела четвертое поражение в четырех матчах чемпионата мира в Дивизионе 1А, который проходит в эти дни в Киеве.

Украинские хоккеисты потеряли шансы занять место выше шестого. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В своем предпоследнем поединке на турнире украинцы уступили команде Казахстана со счетом 2:4, сообщает официальный сайт соревнований.

Уже на 4-й минуте лидер казахской сборной Доус подправил мяч в ворота между щитков нашего вратаря Богдана Дьяченко и открыл счет. Еще один гол «сине-желтые» пропустили перед самым перерывом — отличился Сен-Пьер.

Второй период был за украинской командой. В течение двух минут хозяева сравняли счет: на 35-й минуте шайбу забросил Нименко, а на 36-й — Бабинец.

Впрочем, в заключительном отрезке удача вновь отвернулась от украинской сборной, которая пропустила две шайбы. Казахстанцы выиграли со счетом 4:2.

Все спортивные новости Украины
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата и Кубка мира

Еще 7 новостей  Все новости
26 апреля

Депутаты ЕП требуют немедленного перевода в Украину осужденного в РФ крымскотатарского активиста Зейтуллаева

Президент уволил посла Украины в Киргизской Республике

Полицейские проведут ночные учения на станции метро перед Евровидением