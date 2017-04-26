Сборная Украины по хоккею уступила в четвертой игре подряд и вылетела в третий дивизион ЧМ

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В своем предпоследнем поединке на турнире украинцы уступили команде Казахстана со счетом 2:4, сообщает официальный сайт соревнований.

Уже на 4-й минуте лидер казахской сборной Доус подправил мяч в ворота между щитков нашего вратаря Богдана Дьяченко и открыл счет. Еще один гол «сине-желтые» пропустили перед самым перерывом — отличился Сен-Пьер.

Второй период был за украинской командой. В течение двух минут хозяева сравняли счет: на 35-й минуте шайбу забросил Нименко, а на 36-й — Бабинец.

Впрочем, в заключительном отрезке удача вновь отвернулась от украинской сборной, которая пропустила две шайбы. Казахстанцы выиграли со счетом 4:2.