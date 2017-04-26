Сборная Казахстана по хоккею обыграла Украину и одержала третью победу на чемпионате мира

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу команды Эдуарда Занковца. При этом по ходу матча казахстанцы упустили преимущество в две шайбы.

Счет же был открыт на четвертой минуте. Автором шайбы стал Найджел Доус, а ассистентами выступили Максим Семенов и Брэндон Боченски. Второй раз казахстанцы отличились в большинстве за секунду до сирены. Комбинацию с участием всего того же Боченски и Дастина Бойда удачно завершил Мартин Сен-Пьер.

Неудачно сложился для сборной Казахстана второй период. Украинцы смогли сравнять счет, забросив две шайбы в ворота Виталия Колесника за 51 секунду: на 34-й минуте отличился Дмитрий Нименко, а на 35-й — Сергей Бабинец.

Вырвать победу сборная Казахстана смогла в заключительном периоде. На 42-й минуте третью шайбу в ворота Украины отправил Никита Михайлис, отличившийся с передачи Романа Старченко. Окончательный же счет в большинстве на 58-й минуте установил Брэндон Боченски, которому ассистировали Доус и Дмитрий Степанов.

Ранее на ЧМ сборная Казахстана победила в основное время Австрию (3:2), проиграла Южной Корее (2:5) и обыграла в овертайме Польшу (1:0). Таким образом, в активе команды Занковца — восемь очков.

В последнем матче на ЧМ сборная Казахстана 28 апреля встретится с Венгрией. Эта игра начнется в 16:30 по времени Астаны, а в прямом эфире ее покажет телеканал KazSport.

На данный момент с 12 очками в группе лидирует Южная Корея, далее идут Казахстан (8), Австрия (6), Польша (4), Венгрия (3) и Украина (0). При этом казахстанцы и украинцы провели уже четыре матча, тогда как другие команды — три.