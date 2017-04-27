Как хоккейная сборная готовится к чемпионату мира
В среду готовящаяся к отъезду на чемпионат мира по хоккею сборная Беларуси провела открытую тренировку.
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Видимо, что-то случилось...
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И уже совсем скоро состоится отбытие нашей национальной команды на родину обоих Дюма и всех мушкетеров, где вначале подопечных Дэйва Льюиса ждут спарринги с французами, а затем поспеет и знаковый день — 5 мая, когда Беларусь начнет свою эпопею в Париже баталией с финнами. Беларусь — Швеция: две игры и два поражения….
Но как начнет? И кто начнет? Эти вопросы будоражат болельщиков, и на сегодняшней
Кевин Лаланд сыграл неудовлетворительно, не перекрывая верхние углы, а заодно еще и фатально ошибаясь в игре клюшкой. Вратарские опасения, вроде на время уснувшие, опять остры и актуальны. Защитники ему помогали плохо, да и бригада меньшинства, которой уже почти гордился тренерский штаб, внезапно рассыпалась словно карточный домик при едва подувшем ветерке. Да и
Кстати, из окружения команды, пресловутой закулисы, начала просачиваться совсем пикантная информация.
Но Льюис умеет держать удар, что доказывал неоднократно. Вот и ныне мистер Дэйв всем своим видом демонстрирует уверенность, словно претворяя в жизнь завет доктора Айболита: Это очень хорошо, что нам очень плохо. Дескать, все изменится в Париже. Пусть будет так….
Руслан Васильев
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