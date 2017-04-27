Как хоккейная сборная готовится к чемпионату мира

И уже совсем скоро состоится отбытие нашей национальной команды на родину обоих Дюма и всех мушкетеров, где вначале подопечных Дэйва Льюиса ждут спарринги с французами, а затем поспеет и знаковый день — 5 мая, когда Беларусь начнет свою эпопею в Париже баталией с финнами. Беларусь — Швеция: две игры и два поражения….

Но как начнет? И кто начнет? Эти вопросы будоражат болельщиков, и на сегодняшней пресс-конференции канадский специалист будет пытаться внести ясность и уменьшить тревожность. А то ведь последние домашние спарринги со шведами в Гродно, мягко говоря, заставили насторожиться даже заядлых оптимистов, верящих в чудодейственные качества Льюиса. Результаты баталий с Тре крунур — 1:4 и 1:5 — сказали по гамбургскому счету сами за себя. Но если говорить о частностях, то вовсе придется констатировать набор плохих новостей.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BTMbekbhUbd/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Сборная Беларуси уступила шведам со счётом 1:5. Через неделю сборная отправится во Францию, где проведёт заключительные матчи Евровызова перед Чемпионатом мира 2017!</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от BIHA - Belarus Ice Hockey (@hockey.by) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-04-22T16:23:43+00:00">Апр 22 2017 в 9:23 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Кевин Лаланд сыграл неудовлетворительно, не перекрывая верхние углы, а заодно еще и фатально ошибаясь в игре клюшкой. Вратарские опасения, вроде на время уснувшие, опять остры и актуальны. Защитники ему помогали плохо, да и бригада меньшинства, которой уже почти гордился тренерский штаб, внезапно рассыпалась словно карточный домик при едва подувшем ветерке. Да и фраза-штамп об атакующей мощи вызывает своей неправдоподобностью (9 шайб в шести спаррингах — это крайне мало) жалкие и даже испуганные улыбки. Особенно если учитывать, что во втором спарринге на льду не оказалось братьев Костицыных и Граборенко, который хотя и защитник, но с претензиями на статус атакующего игрока. Льюис остался недоволен этим трио в пятницу, а мы на примере Степанова уже в курсе, что может произойти, если мистер Дэйв прибегает к оргвыводам.

Кстати, из окружения команды, пресловутой закулисы, начала просачиваться совсем пикантная информация. Кое-кто даже использовал термин буза. Дескать, хоккеисты не приняли решения Льюиса по Степанову и дали ему ясно понять: возвращайте-ка Андрея обратно! Но как Льюису пойти на попятную? Без урона своей профессиональной репутации и способности управлять коллективом?! Возможно, в этом много как сказочности, так и бытового преувеличения. Хотя само возникновение перешептывания что же будет, Без урона своей профессиональной репутации и способности управлять коллективом?! — как дым, природа которого связана с огнем.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BTXDpDvhGxQ/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Спасибо, @iihfhockey за чудесную подборку моментов нашей сборной! Мы верим, что предстоящий турнир станет не менее ярким для команды и её болельщиков! А меж тем до турнира всего 9 дней)) билеты ещё в продаже на tickets.iihfworlds2017.com</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от BIHA - Belarus Ice Hockey (@hockey.by) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-04-26T19:27:05+00:00">Апр 26 2017 в 12:27 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Но Льюис умеет держать удар, что доказывал неоднократно. Вот и ныне мистер Дэйв всем своим видом демонстрирует уверенность, словно претворяя в жизнь завет доктора Айболита: Это очень хорошо, что нам очень плохо. Дескать, все изменится в Париже. Пусть будет так….

Руслан Васильев