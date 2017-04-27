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https://sport.mail.ru/news/hockey-worldcup/29564974/
27 апреля 2017, 14:31 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | СБ - Беларусь сегодня

Как хоккейная сборная готовится к чемпионату мира

В среду готовящаяся к отъезду на чемпионат мира по хоккею сборная Беларуси провела открытую тренировку.

В среду готовящаяся к отъезду на чемпионат мира по хоккею сборная <span class=error>Беларуси</span> провела открытую тренировку. Увеличить
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И уже совсем скоро состоится отбытие нашей национальной команды на родину обоих Дюма и всех мушкетеров, где вначале подопечных Дэйва Льюиса ждут спарринги с французами, а затем поспеет и знаковый день — 5 мая, когда Беларусь начнет свою эпопею в Париже баталией с финнами. Беларусь — Швеция: две игры и два поражения….

Но как начнет? И кто начнет? Эти вопросы будоражат болельщиков, и на сегодняшней пресс-конференции канадский специалист будет пытаться внести ясность и уменьшить тревожность. А то ведь последние домашние спарринги со шведами в Гродно, мягко говоря, заставили насторожиться даже заядлых оптимистов, верящих в чудодейственные качества Льюиса. Результаты баталий с Тре крунур — 1:4 и 1:5 — сказали по гамбургскому счету сами за себя. Но если говорить о частностях, то вовсе придется констатировать набор плохих новостей.

Кевин Лаланд сыграл неудовлетворительно, не перекрывая верхние углы, а заодно еще и фатально ошибаясь в игре клюшкой. Вратарские опасения, вроде на время уснувшие, опять остры и актуальны. Защитники ему помогали плохо, да и бригада меньшинства, которой уже почти гордился тренерский штаб, внезапно рассыпалась словно карточный домик при едва подувшем ветерке. Да и фраза-штамп об атакующей мощи вызывает своей неправдоподобностью (9 шайб в шести спаррингах — это крайне мало) жалкие и даже испуганные улыбки. Особенно если учитывать, что во втором спарринге на льду не оказалось братьев Костицыных и Граборенко, который хотя и защитник, но с претензиями на статус атакующего игрока. Льюис остался недоволен этим трио в пятницу, а мы на примере Степанова уже в курсе, что может произойти, если мистер Дэйв прибегает к оргвыводам.

Кстати, из окружения команды, пресловутой закулисы, начала просачиваться совсем пикантная информация. Кое-кто даже использовал термин буза. Дескать, хоккеисты не приняли решения Льюиса по Степанову и дали ему ясно понять: возвращайте-ка Андрея обратно! Но как Льюису пойти на попятную? Без урона своей профессиональной репутации и способности управлять коллективом?! Возможно, в этом много как сказочности, так и бытового преувеличения. Хотя само возникновение перешептывания что же будет, Без урона своей профессиональной репутации и способности управлять коллективом?! — как дым, природа которого связана с огнем.

Но Льюис умеет держать удар, что доказывал неоднократно. Вот и ныне мистер Дэйв всем своим видом демонстрирует уверенность, словно претворяя в жизнь завет доктора Айболита: Это очень хорошо, что нам очень плохо. Дескать, все изменится в Париже. Пусть будет так….

Руслан Васильев

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