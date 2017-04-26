Кемпе: Шведским хоккеистам по силам выиграть чемпионат мира

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В четверг сборная России сыграет вынесенный матч Евротура со сборной Швеции в Стокгольме.

«У России очень хорошая команда, завтра будет тяжелая игра. У нас тоже сильная сборная. Возможно, мы завтра будем фаворитами. У нас достаточно сильная команда, чтобы выиграть медали чемпионата мира», — считает Кемпе.

Также форвард поделился мнением о своем будущем на клубном уровне. «У меня заканчивается контракт, но я пока не думал о будущем. Переговорами займусь по окончании чемпионата мира», — сказал он.