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26 апреля 2017, 21:09 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | ТАСС

Кемпе: Шведским хоккеистам по силам выиграть чемпионат мира

СТОКГОЛЬМ, 26 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Сборной Швеции по силам выиграть медали чемпионата мира по хоккею, который пройдет в Кельне и Париже. Об этом сообщил журналистам нападающий подольского «Витязя» и сборной Швеции Марио Кемпе.

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В четверг сборная России сыграет вынесенный матч Евротура со сборной Швеции в Стокгольме.

«У России очень хорошая команда, завтра будет тяжелая игра. У нас тоже сильная сборная. Возможно, мы завтра будем фаворитами. У нас достаточно сильная команда, чтобы выиграть медали чемпионата мира», — считает Кемпе.

Также форвард поделился мнением о своем будущем на клубном уровне. «У меня заканчивается контракт, но я пока не думал о будущем. Переговорами займусь по окончании чемпионата мира», — сказал он.

Заключительный этап Евротура — Чешские хоккейные игры — пройдут в городе Ческе-Будеевице с 27 по 30 апреля.

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