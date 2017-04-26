Никита Кучеров: Каждый день делаю все, чтобы приблизиться к Кросби и Овечкину
Накануне старта Чешских игр интервью «СЭ» дал лучший российский хоккеист прошедшего регулярного чемпионата НХЛ.
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ВАРИАНТ С ЦСКА Я НЕ РАССМАТРИВАЛ
— Долго размышляли над тем, стоит ли ехать в сборную?
— Нет, согласился сразу. Сезон закончился слишком рано. Тренировочный лагерь начинается только в сентябре. Впереди еще четыре месяца — огромная пауза. Я к такому не привык, поэтому как только получил вызов из сборной, то сразу сказал «да». Хочется
— Ваш главный тренер Джон Купер на чемпионате мира будет работать со сборной Канады. Появляется дополнительная мотивация?
— Мне все равно.
— На большой площадке вам будет полегче?
— Придется больше бегать на таком «аэродроме», обычно этого делать не хочется (улыбается). Игра замедляется, становится не такой интересной. Я люблю скоростной хоккей, принимать быстрые решения. На больших площадках придется тяжелее. Мне на них не нравится, неудобно.
— Как вы отнесетесь к тому, что в России уменьшат площадки?
— Это надо сделать. Болельщикам будет интереснее. Больше силовых приемов, столкновений, бросков. Вратарям придется тяжелее.
— За своим старым другом Никитой Гусевым удавалось следить в этом сезоне?
— Я иногда смотрел хайлайты матчей с участием СКА. В регулярке не все — а в
— За ЦСКА, в котором
— Нет, команда играла в совершенно ужасный хоккей. Мне жалко ребят, которые там выступают. Рад только за Ожиганова, Игорь закрепился и играет важную роль.
— Выходил ли на вас ЦСКА в прошлое межсезонье, когда вы еще не подписали новый контракт с «Тампой»?
— Нет, я такой вариант даже не рассматривал.
— Многие считают, что вы продешевили, заключив нынешнее соглашение с «Тампой».
— Сейчас об этом разговаривать не хочу.
— Недавно довелось быть в столичной школе «Белые Медведи», где вы все занимались вместе с Ожигановым и Гусевым. Ваша фотография висит на самом видном месте.
— Частенько вспоминаем о тех временах при случае. Особенно с Владом Наместниковым. Мы с ним все время играли друг против друга по детям. Он за «Химик» выступал, есть что обсудить, над чем посмеяться. Кто кого обыгрывал и сколько забивал. Вспоминаю о том времени с теплотой, это был один из лучших периодов в жизни. Наш тренер Геннадий Геннадьевич Курдин любил насаждать дисциплину. Он нам очень помог стать теми, кто мы есть сегодня — и мне, и Гусю, и Жиге.
— Вы и на детском уровне сразу стали заметной фигурой?
— Мы все время вместе играли с Гусевым. Разные моменты были. Стабильности, чтобы проводить все матчи на высоком уровне, не всегда хватало. Мог не забить в
ГУСЕВА И ОЖИГАНОВА НАДО БРАТЬ В «ТАМПУ»
— Можете ли уговорить Стива Айзермана, чтобы он скорее взял Гусева в «Тампу»?
— Я у себя в клубе всегда говорю, что надо его брать. И не только Гуся, но Жигу тоже. Дело не в нашей дружбе. Оба — очень хорошие игроки, могут помочь «Тампе» завоевать Кубок Стэнли. Если бы они не могли этого сделать, то я бы и не стал их рекламировать. Кстати, самим ребятам тоже говорю, чтобы они попробовали свои силы в НХЛ. Ведь это возможность сыграть против лучших игроков мира. Мы знаем друг друга с детства — было бы здорово завоевать вместе Кубок Стэнли.
— После того, как «Тампа» начала распродавать игроков по ходу нынешнего сезона, то разве можно было рассчитывать на попадание в
— Мы — хоккеисты, поэтому в эти вопросы не лезем. Наше дело выходить и играть. А насчет обменов все решают менеджмент и тренеры. Мы старались концентрироваться исключительно на хоккее. Но в итоге нам не хватило всего одного очка для выхода в
— Насколько серьезно на вашей команде отразилась тяжелая травма капитана Стивена Стэмкоса?
— Поначалу пришлось тяжело. Только тренеры создали тройку со мной, Наместниковым и Стэмкосом, мы провели вместе несколько матчей, начало получаться, и тут в десятой игре Стивен сломался. За четыре года, проведенные в НХЛ, это были мои лучшие игры. Первое время я сильно расстраивался
А со Стэмкосом мы думаем на льду одинаково, сразу понимая, что от каждого требуется. Весь сезон мучился. Никак не мог найти нужных партнеров, а с Джонатаном Друэном меня главный тренер
— Ваш буллит взорвал интернет на всех континентах. Как решились на такой прием?
— На тренировках Васе (Андрею Василевскому. — Прим. «СЭ») такие шайбы постоянно заходят, поэтому решил и в игре попробовать (смеется). Думаю, была не была, и решился. Повезло, что шайба зашла, вратарь клюшку между щитков не оставил. Вы лучше об этом у Сергея Широкова спросите, я у него подсмотрел этот финт.
— Все в восторге от вашего броска, как удалось его натренировать?
— Если есть
ПОЧЕМУ ПОДРАЛСЯ С ДЭЙЛИ? ПСИХАНУЛ
— Говорят, что вы не очень жалуете прессу.
— Меня спрашивают раз в три месяца. Бывает, забью три гола, очка четыре наберу — никто не подходит, на интервью не зовут. А стоит попасть в черную полосу, то сразу подлетают. Это злит, ведь я и не знаю, что сказать, когда у меня не получается. Практики постоянного общения нет, поэтому просто бывает сложно подобрать слова, чтобы все объяснить.
— Что было в той игре, когда вы подрались с защитником «Питтсбурга» Тревором Дэйли?
— Мне в команде никто не говорил, что я как бомбардир не должен вмешиваться в потасовки. В тот период у команды дела шли плохо, мы проиграли несколько матчей, никак не могли забить и расстраивались. Я сам был недоволен своей игрой. Может, на нервах находился, психанул. Сам от себя такого не ожидал (смеется). Со временем игра вернулась, и у меня стало все получаться. Одно время у меня в команде было больше всех драк. Ребята подкалывали.
— Как отнеслись к обмену Никиты Нестерова в «Монреаль»?
— Никогда не хочется, чтобы из команды уходил друг. С Никитой мы очень сблизились за эти годы. Но я был рад за него. Ведь он хотел играть больше, в «Тампе» у него такой возможности не было. Очень важно получать удовольствие от игры и иметь шанс раскрыться. Желаю ему только удачи. С одной стороны рад за него, с другой — расстроился.
— Андрей Василевский после обмена Бена Бишопа прибавил?
— Да, он стал себя чувствовать более комфортно в команде — и на площадке, и вне льда. Хотя даже если бы Бишоп остался, то Вася бы его рано или поздно переиграл. Не в этом году, так в следующем. Василевский очень усердно работает и тренируется. Я таких ребят, честно, еще не видел. Он идет к своей цели, понемногу ее добивается и становится только лучше.
— Ваше отношение к отказу НХЛ от участия в Олимпиаде?
— Что нам скажут, то и будет. Мое мнение в этой ситуации не имеет значения. Конечно, я бы хотел поехать на Олимпиаду. Об этом все мечтают с детства, когда смотрят ее по телевизору. Представлять свою страну на таком уровне — это огромная честь, тем более что это соревнование проходит только раз в четыре года. Может, вообще такой шанс выпадет только раз в жизни. Будет жалко, если нас не отпустят. Хочется, чтобы родные, близкие, твои тренеры следили за тобой и гордились.
— На Кубке мира вы играли с разными партнерами, с кем больше понравилось?
— Когда в команде собрано столько игроков высокого класса, то не имеет значения, с кем ты выходишь. Если пройтись по составу, то видно, что почти каждый является звездой у себя в клубе. Мне было приятно играть со всеми. Незабываемый опыт. Я научился многому новому, выходя с Овечкиным и Малкиным.
— Сорок шайб за сезон, статус суперзвезды — все это накладывает на вас огромную ответственность.
— Я отношусь к этому спокойно, а за тем, что говорят и пишут специалисты по данному поводу, не слежу. Делаю все, как и раньше. Выполняю установку тренера и стараюсь показывать самое лучшее из того, что умею. В первую очередь надо получать удовольствие от игры, а не просто выбрасывать шайбу, действуя тупо и прямолинейно. Надо создавать
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