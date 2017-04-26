Ковальчук, Радулов и другие звёзды, которые не помогут России на ЧМ

Каждый из представленных ниже хоккеистов мог бы оказать серьёзную помощь сборной России на стартующем 5 мая чемпионате мира. Но по тем или иным причинам они не сыграют на первенстве планеты. Разбираемся, почему так произошло.

Илья Ковальчук

Капитан питерского СКА провёл блестящий сезон, вернувшись на свой привычный уровень после того, как был выведен из состава по ходу прошлого плей-офф. По статистике, да и в целом по впечатлениям от игры этот чемпионат оказался для него лучшим после возвращения в Россию. Правда, в играх Кубка Гагарина он был не столь результативен, но оказалось, что дело не в форме. Как пояснил вице-президент СКА Роман Ротенберг, нападающий играл с травмой, а после финала он отправится на медицинское обследование в Германию. И уже после того как ему поставят диагноз, станет понятно, потребуется ли ему операция. Всё это, по словам Ротенберга, будет делаться для того, чтобы Илья как можно лучше подготовился к олимпийскому сезону.

Павел Дацюк

Примерно схожая ситуация у другой звезды СКА. Дацюк получил тяжёлую травму во время серии с московским «Динамо», и она помешала ему принять участие в полуфинальных и финальных баталиях. Но, в отличие от Ковальчука, Павел уже никак не сумеет восстановиться к началу мирового первенства. Как заметил Роман Ротенберг, рисковать здоровьем форварда в такой ситуации смысла нет. Поэтому Павел сейчас будет проходить курс лечения для того, чтобы подойти к новому сезону в оптимальной форме.

Артём Анисимов

Также из-за травмы мировое первенство во Франции и Германии пропустит нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Артём Анисимов. Воспитанник ярославского хоккея в концовке регулярного чемпионата НХЛ получил растяжение связок голеностопа, из-за чего вынужден был пропустить последние матчи перед началом розыгрыша Кубка Стэнли.

Впрочем, как говорится, единственная уважительная причина не играть в плей-офф — это смерть, поэтому Артём принял участие в серии с «Нэшвилл Предаторз», в которой не сумел набрать ни одного очка, а его команда не выиграла ни одного матча и проиграла 0−4. «После такой травмы тяжело восстанавливаться и играть на своём уровне в плане эффективности. В некоторых аспектах он не вышел на свою норму — в скорости и силе», — сказал главный тренер команды Джоэль Кенневилль. Восстановление Анисимова займёт от одного до шести месяцев, и на чемпионат мира поэтому он не поедет.

Александр Радулов

История вокруг пропуска Радуловым чемпионата мира получила довольно широкую огласку. Форвард, проведший потрясающий сезон в «Монреале» и посрамивший североамериканских критиков, которые перед началом чемпионата не верили в него, принял решение отказаться от участия в чемпионате мира, так как на данный момент у него нет действующего контракта с командой НХЛ на следующий сезон. Решение логичное, и его одобряет большая часть хоккейной общественности.

Никита Зайцев

Главная причина того, почему Зайцев не поедет на мировой форум, — полученное им сотрясение мозга в конце «регулярки» НХЛ. Как и Анисимов, Никита, невзирая на повреждение, сыграл в плей-офф, но его команда проиграла «Вашингтону». Отчасти и контрактные дела помешали защитнику «Торонто Мэйпл Лиф» поехать на чемпионат мира. Своей игрой в дебютном сезоне в Национальной хоккейной лиге Зайцев убедил клубных боссов в необходимости подписать с ним долгосрочный и выгодный в финансовом отношении контракт, а при таких условиях выступление на планетарном форуме с риском усугубления травмы выглядит риском, причём неоправданным.

Сергей Бобровский