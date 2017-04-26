Ковальчук, Радулов и другие звёзды, которые не помогут России на ЧМ
С ними сборная России была бы главным фаворитом чемпионата мира 2017 года.
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Каждый из представленных ниже хоккеистов мог бы оказать серьёзную помощь сборной России на стартующем 5 мая чемпионате мира. Но по тем или иным причинам они не сыграют на первенстве планеты. Разбираемся, почему так произошло.
Илья Ковальчук
Капитан питерского СКА провёл блестящий сезон, вернувшись на свой привычный уровень после того, как был выведен из состава по ходу прошлого
Павел Дацюк
Примерно схожая ситуация у другой звезды СКА. Дацюк получил тяжёлую травму во время серии с московским «Динамо», и она помешала ему принять участие в полуфинальных и финальных баталиях. Но, в отличие от Ковальчука, Павел уже никак не сумеет восстановиться к началу мирового первенства. Как заметил Роман Ротенберг, рисковать здоровьем форварда в такой ситуации смысла нет. Поэтому Павел сейчас будет проходить курс лечения для того, чтобы подойти к новому сезону в оптимальной форме.
Артём Анисимов
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Впрочем, как говорится, единственная уважительная причина не играть в
Александр Радулов
История вокруг пропуска Радуловым чемпионата мира получила довольно широкую огласку. Форвард, проведший потрясающий сезон в «Монреале» и посрамивший североамериканских критиков, которые перед началом чемпионата не верили в него, принял решение отказаться от участия в чемпионате мира, так как на данный момент у него нет действующего контракта с командой НХЛ на следующий сезон. Решение логичное, и его одобряет большая часть хоккейной общественности.
Никита Зайцев
Главная причина того, почему Зайцев не поедет на мировой форум, — полученное им сотрясение мозга в конце «регулярки» НХЛ. Как и Анисимов, Никита, невзирая на повреждение, сыграл в
Сергей Бобровский
Воспитанник новокузнецкой школы настолько потрясающе провёл этот сезон, что вполне может получить вторую «Везину» (приз лучшему вратарю сезона в НХЛ). Естественно, это стоило ему колоссальных усилий.
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