Лифт сломался? Сборная Казахстана по хоккею рискует впервые с 2009 года остаться в первом дивизионе
Сегодня, 26 апреля, сборная Казахстана по хоккею проведет предпоследний матч на чемпионате мира в первом дивизионе против команды Украины, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Встреча пройдет в Киеве и начнется в 23:30 по времени Астаны. После трех сыгранных матчей казахстанская команда, приехавшая на турнир в статусе главного фаворита, располагается всего лишь на третьем месте. Таким образом, в случае неудач в двух оставшихся встречах, подопечные Эдуарда Занковца могут остаться без путевки в
Отметим, что, начиная с 2009 года, сборная Казахстана неизменно выигрывала путевку в «элиту», на следующий год снова возвращаясь в первую группу.
Турнир в Киеве может стать для команды самым неудачным за последние восемь лет, так как за это время команда еще ни разу не оставалась в первом дивизионе.
В первом матче чемпионата мира сборная Казахстана со счетом 3:2 обыграла Австрию, но затем сенсационно была разгромлена Южной Кореей (2:5) и потеряла очки с Польшей (1:0 ОТ). После трех игр в копилке команды Занковца лишь пять очков, впереди идут команды Австрии и Южной Кореи. После Украины казахстанским хоккеистам предстоит еще сыграть с Венгрией.
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