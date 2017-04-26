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26 апреля 2017, 9:50 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Vesti.kz

Сборная Австрии обошла Казахстан в группе на чемпионате мира по хоккею

Командам предстоит сыграть на турнире еще по два матча.

Сборная Австрии по хоккею обошла команду Казахстана в турнирной таблице чемпионата мира в группе «А» первого дивизиона, проходящего в Киеве, передает корреспондент Vesti.kz.

Накануне австрийцы с минимальным счетом обыграли хозяев турнира украинцев со счетом 1:0. Автором единственной шайбы на 36-й минуте игры стал Даниель Вогер.

Таким образом, после трех туров сборная Австрии с шестью очками занимает второе место в таблице, опережая Казахстан на один балл.

В двух оставшихся играх австрийцам предстоит сыграть с лидером группы Южной Кореей (27 апреля), набравшей девять очков из девяти возможных, а также Польшей (28 апреля), имеющей в своем активе четыре очка.

Подопечные Эдуарда Знарка уже сегодня, 26 марта, встретятся с Украиной (0 очков), а завершат турнир матчем с Венгрией (3) 28-го числа.

Сборная Казахстана
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