Сборная Австрии обошла Казахстан в группе на чемпионате мира по хоккею

Сборная Австрии по хоккею обошла команду Казахстана в турнирной таблице чемпионата мира в группе «А» первого дивизиона, проходящего в Киеве, передает корреспондент Vesti.kz.

Накануне австрийцы с минимальным счетом обыграли хозяев турнира украинцев со счетом 1:0. Автором единственной шайбы на 36-й минуте игры стал Даниель Вогер.

Таким образом, после трех туров сборная Австрии с шестью очками занимает второе место в таблице, опережая Казахстан на один балл.

В двух оставшихся играх австрийцам предстоит сыграть с лидером группы Южной Кореей (27 апреля), набравшей девять очков из девяти возможных, а также Польшей (28 апреля), имеющей в своем активе четыре очка.

Подопечные Эдуарда Знарка уже сегодня, 26 марта, встретятся с Украиной (0 очков), а завершат турнир матчем с Венгрией (3) 28-го числа.