Максим Жуков: Нам была по зубам победа на чемпионате мира

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Юниорская сборная России до 18 лет выиграла бронзовые медали чемпионата мира в Словакии. Это первое попадание нашей команды в призеры с 2011 года. Одним из героев турнира стал голкипер 1999 года рождения Максим Жуков, которого признали лучшим вратарем ЧМ. В пяти проведенных матчах он в среднем пропускал 2,63 шайбы и отразил 92,59% бросков.

Год назад он выступал в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) за ярославский «Локо», а затем уехал в клуб Хоккейной лиги США (USHL) «Грин Бэй». Ближайшим летом Максим Жуков выйдет на драфт Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — в финальном рейтинге центрального скаутского бюро лиги среди выступающих в Северной Америке вратарей он занял девятое место.

По возвращении в Москву из Словакии в эксклюзивном интервью «Известиям» 17-летний голкипер рассказал, как ему вручали приз лучшему вратарю турнира, выразил восхищение игрой лучшего российского голкипера Сергея Бобровского и вспомнил, как год назад внезапно был вызван на чемпионат мира против более старших соперников после срочной замены юниорской сборной Виталия Прохорова, оказавшегося под подозрением в использовании запрещенного препарата — милдроната.

— Признание лучшим вратарем турнира стало для тебя неожиданностью?

— Я этого не ожидал. Не знаю, как так получилось, что именно меня признали лучшим вратарем. Даже не думал, что могу получить этот приз. Утром в день вылета из Словакии в Москву мы выезжали из отеля. Когда команда уже была в автобусе, в него зашел тренер и сказал: «Макс, ты получил приз лучшему вратарю чемпионата мира! Держи награду!» И вручил мне приз. Парни в автобусе похлопали, и на этом всё — никаких церемоний. Просто тренер вручил в руки.

— Как ты отнесся к решению тренерского штаба после поражения в полуфинале от Финляндии поставить на матч за третье место со Швецией не тебя, а Кирилла Устименко?

— Я был расстроен после проигрыша финнам. Очень хотелось попасть в финал, но не получилось. Дальше уже было тренерское решение поменять вратаря на матче за третье место. Я не хочу его комментировать.

— Финнов можно было пройти?

— Мы должны были проходить Финляндию. Очень хотелось сыграть в финале, но что-то нам помешало. И победившие на ЧМ американцы тоже были нам по зубам. Мы играли с ними в групповом турнире на равных, но они забросили мне пару удачных шайб, я сыграл не очень хорошо. А в конце мы начали забивать, три раза поразили их ворота, но этого не хватило, чтобы отыграться.

— Год назад все были в шоке от внезапной замены сборной Виталия Прохорова перед ЧМ на вашу команду. Как ты узнал о вызове на чемпионат?

— Мы только приехали из Воронежа и должны были играть в плей-офф на следующий день. Я должен был выступать в основе. Утром пришли на раскатку, но уже до нее тренер позвал в свой кабинет и сообщил: «Был звонок из сборной — ты должен в нее приехать!» Для меня это было неожиданностью. Мы приехали в расположение сборной — нам ничего не говорили первые пару дней. Попросили ни с кем не общаться. Была максимальная серьезность в общении с представителями ФХР. Всё происходило в строгой секретности. В итоге мы поехали на чемпионат мира. Тогда я был не готов к этому.

— Ваша команда сильно отличалась от соперников?

— На тот момент уровень чемпионата мира и той же сборной США был для нас просто космосом! И у нас с тренерским штабом не было времени ни на тренировки, ни на подготовку. Нам даже вещи собрать толком не дали. Просто сказали выезжать, в результате чего у меня было всего три часа на то, чтобы покушать, собрать сумку и отправиться на тренировочный сбор в Новогорск.

— В стартовом матче с хозяевами турнира — американцами — сборная России была разгромлена со счетом 2:8…

— В том матче я очень плохо сыграл. Американцы были на год старше нас, но мы знали, куда едем, и должны были лучше играть, жестче бороться. В первую очередь это касается меня. Но уже к четвертьфиналу с Финляндией команда адаптировалась и проиграла с минимальным перевесом (3:4).

— Те игры против старших ребят были полезным опытом?

— Очень полезным. Чемпионат мира — это очень большой опыт для всех и всегда. А с учетом прошлогодних обстоятельств и подавно.

— Ты несколько лет выступал в МХЛ за фарм-клуб ярославского «Локомотива». С его основными вратарями Алексеем Мурыгиным и Александром Судницыным доводилось тренироваться?

— Судницына я не знаю. А с Мурыгиным провел пару тренировок. Никогда не общался с вратарями основной команды. Я был молодым голкипером, просто приходил на тренировки и старался наблюдать за ними, черпая опыт у мастеров.

— Кто твой кумир из коллег?

— Сергей Бобровский. Мне нравится его стиль игры и то, что он такой упругий, с хорошей растяжкой, и это ему удается грамотно использовать в игре.

— Определился с планами на межсезонье?

— Еще не знаю, чем буду заниматься в ближайший месяц. Надеюсь, поеду домой и буду там тренироваться в зале, а может быть, и на льду. Дальше буду думать о драфте НХЛ. Хочу попасть в эту лигу — даже не важно, в какой клуб. В любом случае следующий год продолжу играть в «Грин Бэй». Мне очень нравится в USHL — для моего возраста это лучшая лига. Очень высокие скорости у всех команд, много бросков по твоим воротам. И на каждом матче по 4−5 тыс. зрителей на трибунах — просто незабываемая атмосфера!