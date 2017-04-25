Защитник «Торонто» Райлли выразил желание сыграть за сборную Канады на ЧМ-2017

23-летний хоккеист провёл 76 матчей в регулярном чемпионате, набрав 27 (6+21) очков при показателе полезности «-20». В шести матчах плей-офф он отметился одной заброшенной шайбой и четырьмя передачами при показателе полезности «+5».

На международном уровне Райлли представлял сборную Канады на чемпионатах мира 2014 и 2016 года, а также сыграл на Кубке мира за сборную молодых звёзд Северной Америки.