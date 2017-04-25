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https://sport.mail.ru/news/hockey-worldcup/29550753/
25 апреля 2017, 21:02 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Чемпионат.com

Защитник «Миннесоты» Бродин сыграет за сборную Швеции на ЧМ-2017

Защитник «Миннесота Уайлд» Юнас Бродин примет участие в чемпионате мира по хоккею 2017 года в составе сборной Швеции. Об этом сообщается в официальном «твиттере» клуба.

23-летний Бродин провёл 68 матчей регулярного чемпионата, в которых набрал 25 (3+22) очков при показателе полезности «+5», а также пять игр плей-офф, отметившись одной голевой передачей при показателе полезности «-3». «Дикари» в первом раунде проиграли «Сент-Луис Блюз».

В 2012 году защитник помог сборной Швеции завоевать золотые медали чемпионата мира.

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