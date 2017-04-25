Защитник «Миннесоты» Бродин сыграет за сборную Швеции на ЧМ-2017

23-летний Бродин провёл 68 матчей регулярного чемпионата, в которых набрал 25 (3+22) очков при показателе полезности «+5», а также пять игр плей-офф, отметившись одной голевой передачей при показателе полезности «-3». «Дикари» в первом раунде проиграли «Сент-Луис Блюз».

В 2012 году защитник помог сборной Швеции завоевать золотые медали чемпионата мира.