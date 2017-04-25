Сборная Кореи набрала максимум очков после трех игр на чемпионате мира по хоккею

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Первый период завершился нулевой ничьей. Во второй 20-минутке венгры первыми поразили ворота соперника, реализовав игру пять на три.

Однако незадолго до перерыва корейцы восстановили статус-кво. А в заключительные 20 минут сборная Кореи развила преимущество, забросив две шайбы, которые решили исход встречи.

Таким образом, сборная Кореи единолично возглавляет турнирную таблицу, набрав максимум очков — 9. Далее идут Казахстан — 5, Польша — 4, Австрия и Венгрия — по 3, Украина — 0.

Сегодня в 20.30 сборная Украины сыграет с командой Австрии.