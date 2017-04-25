Сборная Кореи набрала максимум очков после трех игр на чемпионате мира по хоккею
В столичном Дворце спорта завершился второй матч вторника в рамках чемпионата мира по хоккею в Дивизионе 1А. Сборная Кореи обыграла команду Венгрии со счетом 3:1. Об этом сообщает официальный сайт турнира.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Первый период завершился нулевой ничьей. Во второй 20-минутке венгры первыми поразили ворота соперника, реализовав игру пять на три.
Однако незадолго до перерыва корейцы восстановили
Таким образом, сборная Кореи единолично возглавляет турнирную таблицу, набрав максимум очков — 9. Далее идут Казахстан — 5, Польша — 4, Австрия и Венгрия — по 3, Украина — 0.
Сегодня в 20.30 сборная Украины сыграет с командой Австрии.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter