Почему чемпионат мира по хоккею превратился во второсортный турнир?

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Скажите, стали бы вы смотреть чемпионат мира по футболу, если бы на него не поехали, скажем, Лионель Месси, Криштиану Роналду, Неймар, Серхио Рамос, Луис Суарес, Антуан Гризман, Тони Кроос, Хамес Родригес, Андрес Иньеста, Лука Модрич, Карим Бензема….

Просто представьте финал недавнего чемпионата Европы без Роналду и Гризмана. Представьте финал последнего чемпионата мира по футболу без Месси….

И это мы для чистоты эксперимента взяли лишь одну футбольную лигу, в данном случае испанскую, которая вдруг отказалась бы отпускать своих футболистов на турниры под эгидой ФИФА и УЕФА. А представьте, что так поступит не одна страна, а две — Испания и Англия, например. Что тогда? Будем мы смотреть мировое первенство без Погба, Ибрагимовича, Азара, Руни, Агуэро, Де Брюйне, Кейна, Лукаку, де Хеа….

Чемпионат мира по хоккею давно превратился во второсортный турнир. Главная задача любого чемпионата мира — собрать всех лучших спортсменов. Если НХЛ не приезжает на мировое первенство, то это уже не турнир сильнейших, правда ведь?

Если даже мы сравним сентябрьский Кубок Канады (который теперь зовется Кубок мира) и любой из майских «чемпионатов мира», вряд ли кто-то будет спорить с очевидным: уровень турнира — однозначно в пользу первого.

Рассуждения в жанре «сами не хотят» — это оставим для чиновников. Если мы бьемся за интересы зрителя, за интересы болельщика, то мы должны искать компромисс. Мы уродуем свой собственный внутренний сезон, завершая регулярку аж в феврале, уходя на долгую паузу в апреле — все это ради подготовки к чемпионату мира, на который сильнейшие не приезжают. А те, кто освободился от игр в клубе — не сильно и рвутся, как видим.

Чемпионат мира не нужен болельщикам

Напомните, пожалуйста, почему мы смотрим чемпионат мира по хоккею, на который ежегодно не приезжают лучшие? Ах, да, смотрим, потому что сборная России этот чемпионат мира может выиграть. Мы можем стать чемпионами! Мы можем показать им кузькину мать!

Что происходит с чемпионатом мира, когда сборная России проигрывает, скажем, американцам в четвертьфинале? Мы про него забываем.

Если с Кубком мира еще может это проскочить — объявим это тренировочным турниром и успокоимся, то с чемпионатом что делать?

Скажете, с футболом так же? Никак нет. В прошлом году финал чемпионата Европы, в котором играли Франция и Португалия, стал второй по популярности телевизионной трансляцией года. Какое место занял финал чемпионата мира по хоккею? Он не вошел даже в сотню самых рейтинговых спортивных трансляций. Зато игра хоккейной сборной России на молодежном чемпионате мира вошла. И игра группового этапа чемпионата мира по хоккею против Казахстана туда вошла.

Пора признаться, что нам этот чемпионат мира не нужен.

Чемпионат мира не нужен игрокам

Что говорят хоккеисты, которые приезжают в сборную России на чемпионат мира из НХЛ, когда их клубы уже прекращают борьбу за Кубок Стэнли?

Они говорят: «Как мы могли отказаться — это же сборная России!» Они приезжают в сборную России, а не на чемпионат мира. Будь это чемпионат Европы — они приехали бы. Будь это просто какой-то международный турнир типа Кубка Шпенглера — они приехали бы, получи вызов от сборной. Никто почему-то не говорит: «Это же чемпионат мира, как я могу пропустить такое!».

Некоторых даже сборной России на чемпионат мира не заманишь. Уже началась волна отказов. На неделе мы потеряли Александра Радулова — не приедет на чемпионат мира, потому что у него нет контракта с американским клубом — а вдруг травма? Все наверняка помнят, как отказался от вызова в сборную Сергей Мозякин, ведь за спиной у него был очень сложный сезон.

И ведь борная России — не исключение из правил. Не приезжают на чемпионаты мира Бекстремы, Ягры, Кросби….

На чемпионат мира едут обескровленные команды. Лучшего в мире выявляют довольно-таки средние игроки, разбавленные несколькими суперзвездами, чьи клубы на ранних стадиях прекратили борьбу за Кубок Стэнли.

Чемпионат мира не нужен Северной Америке

Вы же понимаете, что чемпионат мира — это 14 команд из Европы и две команды из Северной Америки? Без США и Канады не было бы чемпионата мира — был бы чемпионат Европы.

Но даже этим двум командам, которые, по сути, с формальной точки зрения, и делают чемпионат мира чемпионатом мира, на турнир абсолютно наплевать. Каждый раз на мировое первенство приезжают наполовину, а то и полностью экспериментальные составы. Зачастую даже освободившихся звезд в сборную не вызывают — едут обкатывать молодняк.

Если судить по пропорциям, то чемпионат мира должен проводиться на американском континенте раз в семь лет. Знаете, сколько раз за последние 50 лет мировое первенство прошло в США или Канаде? Лишь раз. Один раз! Этот чемпионат мира там никому не нужен.

Теперь, когда в США возродили Кубок мира, чемпионат мира им не нужен будет вдвойне. Они даже на Олимпийские игры отказываются отпускать игроков из НХЛ — тянут одеяло на себя. Вот мировое первенство и превращается в никому не нужный междусобойчик.

Кому нужен чемпионат мира?

Стоп. Мы что, сказали «никому не нужный»? Нет. Все-таки чемпионат мира кому-то нужен, раз он все еще имеет место быть, а не канул в лету.

Во-первых, конечно, чемпионат мира нужен Международной федерации хоккея на льду, которая за счет него потом живет круглый год, пытаясь выжать максимум из того, что есть, продолжая держаться за устаревший формат ежегодного турнира. Вместо того, чтобы попытаться договориться с НХЛ.

Во-вторых, чемпионат мира по хоккею нужен Федерации хоккея России, которая активно раскручивает бренд «Красная машина». Для поддержания к нему интереса необходимы громкие победы. А победа на чемпионате мира, к сожалению, — это самое громкое, на что последние четверть века способна наша сборная. С Олимпийскими играми и Кубками мира у нас как-то отношения не складываются — туда соперники приезжают самыми сильными составами.

В-третьих, чемпионат мира нужен слабым европейским сборным. Он — единственный смысл их существования. Они не принимают участия в Евротуре. Они не могут играть на чемпионате Европы по причине его отсутствия. Они не попадают на Кубок мира. А Олимпиада — всего раз в четыре года. Проблема только в том, что за последние 80 лет сборная, не входящая в «большую шестерку» (Канада, Россия, США, Швеция, Финляндия, Чехия) лишь раз победила в мировом первенстве.

Примерно на таких компромиссах и держится чемпионат мира по хоккею в нынешнем его формате. Вряд ли кто-то станет спорить, что чемпионат мира необходим. Кубок мира его полностью не заменил, а Олимпийские игры — совсем другая история. Но изменения уже назрели.