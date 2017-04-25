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https://sport.mail.ru/news/hockey-worldcup/29550025/
25 апреля 2017, 19:41 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Чемпионат.com

Вратарь «Торонто» Андерсен не поможет сборной Дании на ЧМ-2017

Вратарь «Торонто Мэйпл Лифс» и сборной Дании Фредерик Андерсен отказался сыграть на чемпионате мира по хоккею 2017 года. Датская команда хотела привлечь его к участию в турнире, но он решил, что ему необходимо восстановиться после трудного сезона. Об этом сообщает инсайдер ESPN Пьер ЛеБрюн.

В регулярном чемпионате Андерсен одержал 33 победы в 66 матчах с процентом отражённых бросков 91,8 и коэффициентом надёжности 2,67. В первом раунде плей-офф он провёл шесть матчей, одержав две победы. Голкипер участвовал в трёх чемпионатах мира (2010, 2011, 2012).

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