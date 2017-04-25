Сергей Бобровский не сыграет за сборную России на ЧМ-2017

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«Мы обсудили ситуацию с Сергеем и пришли к выводу, что на это мировое первенство мы его вызывать не будем. Завершившийся сезон был для него самым насыщенным в карьере. Бобровский, безусловно, вратарь номер один нашей сборной. Он всегда рад играть за национальную команду, за свою страну. Сергей прошёл с нами три чемпионата мира, Кубок мира, принимал участие в Олимпиаде. В разговоре с тренерским штабом он отметил, что в случае необходимости всегда готов присоединиться к нашей команде.