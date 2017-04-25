По стопам Никиты Кучерова и Евгения Дадонова

Юниорская сборная России по хоккею до 18 лет завоевала бронзовые медали чемпионата мира в Словакии. В матче за третье место подопечные Сергея Голубовича одержали победу над командой Швеции (3:0). Ранее они проиграли в овертайме полуфинал с Финляндией (1:2). Эксперты «Известий» отмечают, что наши юниоры добились успеха при неровном выступлении на турнире, вспоминая тяжелую победу в четвертьфинале над хозяевами — сборной Словакии в овертайме (3:2).

— Третье место — это нормальный результат на сегодня, особенно с учетом того, что это первые медали наших юниоров за шесть лет, — заявил «Известиям» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. — Поэтому ребята и тренеры молодцы, что сумели добраться до полуфинала, пусть и со скрипом пройдя словаков, а в матче за третье место уверенно обыграли шведов. И даже в проигранном финнам полуфинале наши хоккеисты сражались, как могли, доведя дело до овертайма, где уже удача оказалась не на их стороне. Так что можно только поблагодарить сборную России. Дай Бог нашим игрокам дальше расти в мастерстве, избежать звездной болезни. Сейчас они сделали лишь очередной маленький шажок в большой хоккей.

Предыдущие медали ЮЧМ наша команда завоевала в 2011 году. Ее тогдашний лидер Никита Кучеров с тех пор вырос до звезды Национальной хоккейной лиги (НХЛ), за четыре сезона в команде «Тампа-Бэй Лайтнинг» набрав 234 очка (108 голов + 126 голевых передач) в 285 матчах регулярного чемпионата. В двух плей-офф лиги (2015, 2016) на его счету 42 (22+20) очка в 45 матчах. Последнее золото ЮЧМ Россия завоевала в 2007 году. Из той команды вышли нынешние лидеры СКА Евгений Дадонов, двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Войнов, а также талантливый Алексей Черепанов, скончавшийся от остановки сердца в октябре 2008 года во время матча КХЛ «Витязь"-«Авангард».

— Если в команде есть два талантливых игрока, они всё решают индивидуально, — добавил Александр Кожевников. — В 2007 году золото дружины Фахрутдинова во многом было завоевано мастерством Черепанова и Дадонова. Наша предыдущая бронза была в значительной степени добыта Кучеровым. Неудивительно, что сейчас они, за исключением трагически ушедшего из жизни Леши, играют серьезные роли в сборной, НХЛ и КХЛ. Они уже тогда выделялись хорошим катанием, умением бросать. Конечно, по-настоящему называть их звездами можно было только в 20 лет, когда они подтверждали свой высокий уровень. В нынешней юниорской сборной таких ярких игроков меньше. Мне запомнились только Андрей Свечников и Кирилл Слепец, забросившие больше всех. Но и они потерялись в полуфинале с финнами, пусть и сумели забросить одну шайбу. Так что пока их рано сравнивать с Дадоновым и Кучеровым.

При этом, по мнению бывшего главного тренера молодежной сборной России Рафаила Ишматова, нынешняя юниорская сборная России вновь обозначила тенденцию, когда индивидуальное мастерство хоккеистов ставится выше коллективных действий. Специалист, выигравший молодежный чемпионат мира 2003 года с 17-летним Александром Овечкиным в составе, а сейчас преподающий в петербургском Национальном государственном университете физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта, считает ошибочным такой подход к подготовке игроков.

— У этой сборной есть ряд талантливых игроков во всех линиях, и команда выступила достойно, лишь в полуфинале проиграв, во многом из-за невезения, — заявил «Известиям» Рафаил Ишматов. — Но мы опять столкнулись с перекосом в сторону индивидуального класса хоккеистов. В СССР мы выигрывали на коллективных действиях и хорошей функциональной подготовке. Даже яркие звезды под это адаптировались. Но в 1990-е годы нас втащили в североамериканскую систему ценностей, где с детства ребятам вдалбливается в голову, что они будущие звезды и должны всё делать сами. У них это нормально, поскольку зрители ходят на звезд и там под это заточена целая индустрия, из этого сделан миллиардный бизнес. В России это пока не развито, но мы пытаемся копировать их капиталистическую модель, что, на мой взгляд, является негативной тенденцией для нашего хоккея. Родители и агенты хоккеистов сами их натаскивают делать всё на льду самостоятельно, играть на себя. Я сам с этим столкнулся, когда через год после золота МЧМ-2003 не сумел завоевать победу на следующем турнире. Агенты меня тогда переиграли, и мы заняли лишь пятое место. С тех пор мало что изменилось. Поменять эту тенденцию — задача ФХР и всех структур.

Следующий юниорский чемпионат мира по хоккею пройдет в апреле 2018 года в Магнитогорске и Челябинске.