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24 апреля 2017, 23:47 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | УНИАН

Австрия обыграла Венгрию в единственном матче дня ЧМ по хоккею в Киеве

В столичном Дворце спорта завершился единственный матч понедельника на Чемпионате мира по хоккею, в котором сборная Австрии обыграла команду Венгрии, сообщает официальный сайт турнира.

Матч завершился со счетом 3:1. Увеличить
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Игра завершилась со счетом 3:1.

Команды провели на равных два периода. На 4-й минуте игры счет открыл Томас Раффл из сборной Австрии, а на 7-й Киган Дансееру из сборной Венгрии сравнял результат. Во втором периоде моментов не создала ни одна, ни другая команда.

Судьба матча была решена в заключительной 20-минутке. На 45-й минуте Фабио Хоффер вывел австрийцев вперед, а на 48-й Доминик Хайнрих увеличил преимущество австрийцев и установил окончательный счет игры.

Таким образом, по итогам 2-х туров у сборной Южной Кореи 6 очков, Австрии, Венгрии, Польши, Казахстана — по 3, Украины — 0.

Во вторник наша команда проведет матч 3-го тура против сборной Австрии.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира по хоккею в Дивизионе 1А проходит в Киеве с 22 по 28 апреля. Из шести команд-участниц две лучшие выходят в Топ-дивизион, худшая — выбывает в третий по значимости Дивизион 1 В.

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