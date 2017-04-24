Никто из руководства ФХР не встретил юниорскую сборную России, прилетевшую с ЧМ-2017
МОСКВА, 24 апр —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Никто из руководства Федерации хоккея России (ФХР) не встретил в аэропорту «Шереметьево» юниорскую сборную России (игроки до 18 лет), вернувшуюся с чемпионата мира в Словакии.
Россияне 23 апреля обыграли сверстников из Швеции со счетом 3:0 в матче за бронзу, впервые с 2011 года завоевав медали юниорского чемпионата мира.
В понедельник вечером национальная команда прилетела в Москву.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter