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24 апреля 2017, 22:50 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Р-Спорт

Никто из руководства ФХР не встретил юниорскую сборную России, прилетевшую с ЧМ-2017

МОСКВА, 24 апр — Р-Спорт, Семен Галькевич. Никто из руководства Федерации хоккея России (ФХР) не встретил в аэропорту «Шереметьево» юниорскую сборную России (игроки до 18 лет), вернувшуюся с чемпионата мира в Словакии.

Россияне 23 апреля обыграли сверстников из Швеции со счетом 3:0 в матче за бронзу, впервые с 2011 года завоевав медали юниорского чемпионата мира.

В понедельник вечером национальная команда прилетела в Москву.
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