Вратарь «Коламбуса» Корписало сыграет за сборную Финляндии на ЧМ-2017
Вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Йоонас Корписало сыграет за сборную Финляндии на чемпионате мира по хоккею 2017 года. Об этом в своём «твиттере» сообщает журналист Columbus Dispatch Аарон Порцлайн.
22-летний Корписало в сезоне-2016/17 сыграл 14 матчей регулярного чемпионата, в которых одержал семь побед с процентом отражённых бросков 90,5 и коэффициентом надёжности 2,88. В
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter