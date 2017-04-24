Вратарь «Коламбуса» Корписало сыграет за сборную Финляндии на ЧМ-2017

22-летний Корписало в сезоне-2016/17 сыграл 14 матчей регулярного чемпионата, в которых одержал семь побед с процентом отражённых бросков 90,5 и коэффициентом надёжности 2,88. В плей-офф не провёл ни одной игры, его команда проиграла в первом раунде «Питтсбург Пингвинз» в пяти матчах. На международном уровне голкипер принимал участие в молодёжном чемпионате мира 2013 года.