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24 апреля 2017, 21:25 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Советский спорт

Борис Михайлов: Ковальчук и Зарипов нужны сборной

Расширенный состав сборной России, продолжающей подготовку к чемпионату мира, прокомментировал бывший главный тренер национальной команды Борис Михайлов.

Расширенный состав сборной России прокомментировал бывший главный тренер национальной команды Борис <span class=error>Михайлов</span>. Увеличить
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— Начнем с вратарей. В расширенном списке Олега Знарка нет Сергея Бобровского, защищавшего ворота на трех последних чемпионатах мира.
— Считаю, что чемпионат мира — ответственный турнир, который нельзя ставить в жертву Олимпиаде. Задача перед нашей командой стоит одна — золотые медали. Поэтому и состав должен быть сильнейшим. Раньше состав обсуждали на тренерском совете, не кулуарно, а публично. Сейчас этого нет. Прочитал в «Советском спорте» интервью тренера вратарей сборной Рашита Давыдова. Он рассказал, что штаб Знарка хочет проверить на большом турнире молодого Василевского. Не как дублера Бобровского, а как основного голкипера. Это право тренеров. Они в первую очередь отвечают за результат. В Минске Василевский отлично сыграл в группе с финнами, потом с американцами. А Сорокину и Шестеркину остается ждать своего часа. Рано или поздно он пробьет.

— В списке защитников отсутствуют Зайцев из «Торонто» и Емелин из «Монреаля».
— Зайцева не будет по медицинской причине. У него, насколько мне известно, сотрясение мозга, и клуб НХЛ защитника не отпустил. Нельзя сказать, что в сборной он стал лидером. Хорошо сыграл на московском чемпионате мира, на Кубке мира. Но Знарок не доверял ему место в бригаде большинства. Так что неправильно будет говорить, что сборная потеряла лидера, столпа обороны. Возможности Емелина тренерам хорошо известны. На этот раз решили проверить молодых. Того же Зуба. Я даже не обратил внимание, играл он в финале плей-офф или нет. Играл? Значит, стал незаметным героем. Его партнер Зубарев заслужил возвращения в сборную. В Минске он выходил с серьезной травмой. Кажется, с порезом кисти. Защитник самоотверженный, жесткий. А в финале еще и забивать начал, почувствовал вкус к атаке.

— Наконец, настала очередь обсудить линию атаки. Нет Дацюка, Ковальчука, Зарипова. Есть Мозякин. Отказался Радулов.
— Еще раз повторю: в сборной должны играть сильнейшие. Именно играть, а не помогать команде. Ковальчук и Зарипов — лица КХЛ, на них ходит болельщик. То же самое могу сказать и о Дацюке. В решающий момент они часто берут игру на себя. По каким причинам их не пригласили? У Ковальчука и Дацюка травмы, а что у Зарипова? На чемпионат мира в Минске его взяли в последний момент, и он забивал-отдавал. А какой гол забил в финале финнам — волшебство!

Радулов отказался, потому что у него нет контракта. Это его право. Если чувствует, что не сможет выложиться на все сто, то не стоит и ехать на чемпионат мира. Перед Минском так же поступил Мозякин. Сказал, что замучили травмы, после плей-офф не осталось сил. Это его право. Поступил честно. Кстати, через год Знарок его взял, и Мозякин показал свой лучший результат, стал самым результативным в сборной. Выходил с Малкиным и Кулеминым, в полуфинале забил победный гол американцам. А в Москве Сергей играл превозмогая боль в спине. Говорили, что толком не мог даже тренироваться. Знарок это оценил.

Жаль, что не увидим в Кельне олимпийское сочетание Радулов — Дацюк — Ковальчук. Зато есть шанс посмотреть старую связку Кучеров — Гусев. И, конечно, птицу-тройку Дадонов — Шипачев — Панарин.

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