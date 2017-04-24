Радулов и Зайцев не сыграют на чемпионате мира
Защитник «Торонто» Никита Зайцев и нападающий «Монреаля» Александр Радулов не смогут принять участие в чемпионате мира в Германии и Франции.
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Ситуацию прокомментировал глава скаутской службы Федерации хоккея России Алексей Жамнов:
— Никита Зайцев в матче регулярного чемпионата НХЛ получил травму — сотрясение мозга. Никита сыграл в
Нападающий Александр Радулов отказался от участия в чемпионате мира в связи с отсутствием действующего контракта с клубом.
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