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https://sport.mail.ru/news/hockey-worldcup/29536209/
24 апреля 2017, 18:01 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Советский спорт

Радулов и Зайцев не сыграют на чемпионате мира

Защитник «Торонто» Никита Зайцев и нападающий «Монреаля» Александр Радулов не смогут принять участие в чемпионате мира в Германии и Франции.

Защитник Торонто Никита Зайцев и нападающий Монреаля Александр <span class=error>Радулов</span> не смогут принять участие в чемпионате мира в Германии и Франции. Увеличить
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Ситуацию прокомментировал глава скаутской службы Федерации хоккея России Алексей Жамнов:

— Никита Зайцев в матче регулярного чемпионата НХЛ получил травму — сотрясение мозга. Никита сыграл в плей-офф, но его нынешнее состояние здоровья не позволяет выступить за сборную на мировом первенстве. «Торонто» не отпустил защитника в расположение нашей команды.

Нападающий Александр Радулов отказался от участия в чемпионате мира в связи с отсутствием действующего контракта с клубом.

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