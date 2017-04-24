Десять лет спустя. Что стало с золотой «юниоркой-2007»?

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Десять лет прошло с того дня, когда сборная России в последний раз выигрывала золотые медали чемпионата мира среди юниорских команд (до 18 лет). ЮЧМ-2007 проходил в Финляндии в городах Тампере и Раума. Круглая дата — подходящий повод вспомнить о турнире и том, каких вершин достигли его герои.

Сборная России запомнилась неуверенной игрой в обороне: защитники ошибались, вратари часто не выручали. Команда много пропускала даже с поправкой на юниорский уровень. Все соперники (за исключением Германии) отгружали в ворота россиян три и более шайб. Больше сборной России на групповом этапе пропустили только откровенные аутсайдеры Латвия и Германия, не изменилась картина и в решающих поединках.

Но все эти проблемы удалось компенсировать удачными действиями у чужих ворот вкупе с волевыми качествами. Так, за 10 минут до конца основного времени четвертьфинала Россия уступала Швейцарии, но смогла сравнять счет и вырвать победу в дополнительное время. Наши юниоры «горели» 0:2 в полуфинале со шведами и в финале с американцами, но ход и этих матчей удалось переломить.

Групповой этап

Россия — США 5:3

Россия — Латвия 6:3

Россия — Германия 3:1

Россия — Канада 2:5.

Четвертьфинал

Россия — Швейцария 4:3 ОТ.

Полуфинал

Россия — Швеция 5:4.

Финал

Россия — США 6:5.

ТРЕНЕР

Мисхат ФАХРУДТИНОВ, 7 матчей, 6 побед

После успеха с юниорской сборной возглавил «Витязь», в тренировочном штабе которого трудился до этого, но уже октябре был снят с должности. Затем девять лет отработал в Первой лиге и ВХЛ. Наибольшего успеха добился с «Рубином», который возглавлял на протяжении пяти сезонов. В 2011 году он привел тюменский клуб к победе в Кубке Братины и был признан лучшим тренером лиги. В начале минувшего сезона ему доверили пост главного тренера в «Амуре», с которым он одержал 11 побед в 43 матчах, после чего был отправлен в отставку.

ВРАТАРИ

Вадим ЖЕЛОБНЮК, 7 матчей, 3,26 пропущенных гола за матч, 89,9% отражённых бросков

Принял участие во всех матчах чемпионата. Все игры за исключением финальной начинал в стартовом составе. Дважды по ходу турнира был заменен: первый раз в середине матча группового этапа против Канады при счете 1:4 в пользу «Кленовых листьев», второй — в полуфинальном поединке против Швеции, после того как на старте второго периода Симон Яльмарссон за 20 секунд оформил дубль. В финале появился в воротах на 8-й минуте и отразил 30 бросков из 33 возможных.

Оставил о себе хорошее впечатление по игре за молодежную сборную, с которой в качестве основного вратаря выиграл бронзовые медали чемпионата мира-2009. За четыре сезона в московском «Динамо» успел принять участие в 17 матчах. Дальше были клубы ВХЛ из Твери, Рязани и Альметьевска. После «Вышки» плотно осел в чемпионате Казахстана, три года отыграл за ХК «Алматы», а в ушедшем сезоне защищал ворота клуба «Иртыш» из Павлодара.

Александр ПЕЧУРСКИЙ, 3 матча, 3,92 пропущенных гола за матч, 86,1% отражённых бросков

Именно на Александра была сделана ставка в финальном матче, но она себя не оправдала, к 8-й минуте он успел пропустить дважды, отразив всего один бросок.

На следующем ЮЧМ, который проходил в Казани, Печурский стал основным вратарем, но и во второй раз финальный матч у него сложился неудачно. За 15 минут канадцы нанесли по воротам Александра девять бросков, и пять из них достигли цели.

Через пару лет Печурский получил свои полчаса славы. В «Питтсбурге», который задрафтовал Александра в 2008-м году под общим 150-м номером, сломались оба основных вратаря, и на одну игру клуб заключил контракт с Печурским, игравшим тогда в WHL. Александр вышел на лед в середине матча при счете 1:5 в пользу «Ванкувера», отразил 12 из 13 бросков и был назван третьей звездой встречи.

Дальнейшего развития карьера Печурского в Северной Америке не получила — через год он вернулся в родную «Магнитку», в составе которой стал обладателем Кубка Гагарина-2014. Но в игровом плане это возвращение сложно назвать успешным, в клубе ему была отведена роль второго, а зачастую и третьего вратаря. За два с половиной сезона Александр успел принять участие только в 22 матчах. Кардинально не изменил ситуацию и переход в «Амур», где Печурский плотно сидит за спиной Юхи Метсолы.

ЗАЩИТНИКИ

Михаил ЧУРЛЯЕВ, 0 очков в 5 матчах

По ходу турнира получил сотрясение мозга, из-за чего пропустил пару матчей. Не смог себя проявить в атаке, да и к игре в обороне к нему было немало вопросов. В частности, его нерасторопные действия при розыгрыше большинства во время финального матча обернулись пропущенным голом.

Был капитаном «Стальных Лис» и привел их к победе в первом розыгрыше Кубка Харламова. Долгое время считался светлым будущим «Магнитки», но так и не смог закрепиться в КХЛ, не исправил положение дел и переход в «Автомобилист». Ныне странствует по городам ВХЛ: Тольятти, Орск, Воронеж, Волжск.

Яков СЕЛЕЗНЕВ, 2 (0+2) очка в 7 матчах

Год спустя выиграл бронзовую медаль молодежного чемпионата мира и выходил в матчах Кубка Гагарина в составе «Ак Барса», но стать своим в Казани ему не удалось. Зато менее амбициозные клубы регулярно находят для Якова место в третьей паре. Он уже успел поиграть за «Амур», «Нефтехимик», «Спартак», «Донбасс» и «Витязь». Два последних сезона защищает цвета «Югры».

Вячеслав ВОЙНОВ, 5 (1+4) очков в 7 матчах

Самый результативный российский защитник на турнире, Войнов уже к тому моменту имел твердое место в основном составе «Трактора» и успел выиграть серебро молодежного чемпионата мира. Вскоре он пополнил свою коллекцию медалей еще одним серебром ЮЧМ и двумя бронзами МЧМ.

На драфте-2008 его выбрал под общим 32-м номером «Лос-Анджелес», и Вячеслав тут же отправился в Северную Америку. Три с половиной года упорного труда в АХЛ ушло у него, чтобы пробить себе дорогу в основной состав «Кингз», в составе которых он стал двукратным обладателем Кубка Стэнли.

Не успели отгреметь фанфары после второй победы, как Войнов очутился в центре грандиозного скандала, причиной которого стало домашние насилие. В итоге для Вячеслава дверь в НХЛ оказалась закрытой, он остался на год вне хоккея, отбыл срок в калифорнийской тюрьме и был депортирован из США. Когда история закончилась, Войнов заключил контракт со СКА и успел принять участие в домашнем чемпионате мира, где завоевал бронзу.

Как показал минувший сезон, играть он не разучился и в регулярном чемпионате был одним из наиболее результативных защитников лиги, но из-за травмы не смог принять участия в матчах плей-офф. Впрочем, СКА смог выиграть Кубок Гагарина и без его непосредственного участия.

Максим ЧУДИНОВ, 4 (2+2) очка в 7 матчах

Воспитанник череповецкого хоккея шесть лет провел в составе «Северстали», попутно выступая за юниорские (золото и с серебро) и молодежные (две бронзы) сборные страны. Каждый год он добивался значительного прогресса. На драфте-2010 его выбрал «Бостон» под общим 195-м номером, но поездке за океан он предпочел через пару лет переход в СКА, за который он выступает и по сей день. Вместе с петербуржским клубом Чудинов стал двукратным обладателем Кубка Гагарина и долгое время являлся одним из ведущих защитников команды, однако последний плей-офф ему практически полностью пришлось наблюдать со стороны, главный тренер Олег Знарок перестал находить Максиму место в составе.

Чудинов — участник трех чемпионатов мира, где он выиграл полный комплект медалей — золото, серебро и бронза.

Дмитрий КУЛИКОВ, 4 (0+4) очка в 7 матчах

Еще год отыграл в системе «Локомотива», и еще раз съездил на ЮЧМ (серебро), после чего перебрался в QMJHL. Отличный сезон за «Драммондвилль», в котором Дмитрий был признан лучшим защитником лиги, позволил Куликову получить высокий 14-й номер на драфте-2009.

Сходу закрепился в составе «Флориды», но за семт лет так и не вышел на проектный уровень, что вместе с появлением в команде Аарона Экблада поспособствовало прошлым летом обмену Куликова в «Баффало». «Клинки» ведут активную перестройку и полагали, что Дмитрий придётся ко двору, он еще достаточно молод и не раскрыл весь свой потенциал, но уже имеет солидный багаж матчей в НХЛ.

Вдобавок, Куликов должен был быть хорошо мотивирован, так как по окончании сезона он становился неограниченно свободным агентом. Перед сезоном Дмитрий неплохо отыграл за сборную России на Кубке мира, даже несмотря на результативную потерю в полуфинальном матче против Канады. В общем, ничего не предвещало провала, но он случился. Ушедший сезон стал худшим в карьере защитника, он сыграл только в 47 матчах, набрал всего 5 (2+3) очков и заработал чудовищный показатель полезности «-26». После такого перформанса о хорошем контракте в НХЛ можно даже не заикаться.

Куликов стал бронзовым призером МЧМ-2009, где главным образом запомнился фатальной ошибкой за пять секунд до конца основного времени полуфинального матча с Канадой, которая лишила сборную России победы. Дважды выигрывал серебряные медали взрослого чемпионата мира.

Максим ГОНЧАРОВ, 0 очков в 7 матчах

После турнира был выбран на драфте-2007 командой «Финикс», который впоследствии переехал в Аризону, под общим 123-м номером. Провел три удачных сезона в ЦСКА и блеснул на МЧМ-2009, где Максим в полной мере проявил свои атакующие способности, забив 5 голов в 7 матчах. Летом 2010-го года Гончаров решил отправиться за океан. Армейцев покидал габаритный жесткий мобильный защитник с хорошим атакующим потенциалом, который обещал через некоторое время вырасти в толкового универсала.

Но никакого прогресса не последовало, Максим без каких бы то ни было успехов три года провел в АХЛ и вернулся в ЦСКА, растеряв по дороге большую часть своих лучших качеств. В Москве Гончаров надолго не задержался и был в середине сезона обменян в терпящий бедствие «Авангард», с которым добился победы в Кубке Надежды. В Омске со временем также разочаровались в Максиме и были рады с ним расстаться — так Гончаров стал частью сделки с «Салаватом», за который и продолжил свои выступления в КХЛ.

Николай ЛУКЬЯНЧИКОВ, 1 (1+0) очко в 7 матчах

Пожалуй, слабейший защитник золотой команды, ЮЧМ на данный момент является единственной вершиной карьеры Николая. Лукьянчиков пробовал свои силы в «Нефтехимике», «Авангарде» и «Торпедо», но неизменно оказывался в фарм-клубах. К сегодняшнему дню в его активе набралось только 67 матчей в КХЛ. Минувший сезон он провел в Сарове, где базируется фарм-клуб «Торпедо», и ни разу не был поднят в основу.

з. Василий ТОКРАНОВ, 0 очков в 7 матчах

Единственный игрок команды, завершивший турнир с отрицательным показателем полезности (-1).

Всю профессиональную карьеру провел в «Ак Барсе». Минувший сезон вышел для него особенно удачным — Василий набрал 22 (5+17) очка в 46 матчах, перекрыл свое лучшее достижение более чем в два раза и стал самым результативным защитником клуба.

Выступал на МЧМ-2009, где завоевал бронзу. Двукратный победитель Универсиады.

НАПАДАЮЩИЕ

Евгений ДАДОНОВ, 4 (2+2) очка в 7 матчах

Воспитанник «Трактора» был задрафтован «Флоридой» под общим 71-м номером и через два года предпринял попытку пробиться в НХЛ. Евгений провел в Северной Америке три сезона и за это время он набрал в лиге 20 (10+10) очков в 55 матчах, после чего вернулся в КХЛ, но не в «Трактор», а в «Донбасс».

Дадонов плодотворно провел два года на Украине, став лидером клуба, более того, он был готов получить украинский паспорт и сыграть за сборную этой страны. Начавшиеся боевые действия поставили на «Донбассе» крест. Евгений перебрался в СКА, в форме которого провел последние три сезона и выиграл два Кубка Гагарина. Сейчас Дадонов один из лучших нападающих КХЛ, и последний год упорно ходят многочисленные слухи о том, что Евгений предпримет вторую попытку заиграть в НХЛ.

Дадонов участник двух МЧМ (оба раза бронза). С появлением во главе сборной Олега Знарка Евгений регулярно востребован в сборной России. Участник трех чемпионатов мира, где он выиграл полный комплект медалей — золото, серебро и бронза. Также был в составе на последнем Кубке Мира.

Егор АВЕРИН, 5 (3+2) очков в 7 матчах

Несколько удивительно, но автор золотого гола, который принес победу сборной России в финале ЮЧМ, так и не сыграл на МЧМ. Но это обстоятельство не повлияло на карьеру Егора: универсальный и работоспособный форвард, который может играть на краю и в центре закрепился в родном «Авангарде». А с лета 2012 года является одним из лидеров возрожденного «Локомотива». Аверин регулярно вызывался в сборную страны, правда, на чемпионат мира пока так ни разу и не пробился.

Алексей ЧЕРЕПАНОВ, 8 (5+3) очков в 7 матчах

Главная звезда сборной. Черепанов ворвался в российский хоккей подобно болиду, на такой же огромной скорости и столь же ярко. В Финляндию Алексей приехал в качестве одного из лидеров «Авангарда», за который забил в Суперлиге с учетом плей-офф 21 гол, а также лучшего снайпера и нападающего МЧМ (серебро).

И на турнире он сполна оправдал все ожидания, особенно здорово ему удались ключевые матчи. Исход полуфинала решил дубль в его исполнении. На 42-й минуте Черепанов впервые в матче вывел россиян вперед, а за одну секунду до конца основного времени забросил победную шайбу, реализовав удаление. Забил он и в финале на 52-й минуте, после чего Россия повела 5:4.

На драфте НХЛ Алексей лишь по какому-то недоразумению ушел только 17-м. Через два года ожидалось, что талантливейший снайпер будет зажигать в НХЛ. Но 13 октября 2008 года прямо во время матча КХЛ «Витязь» — «Авангард» у Алексея остановилось сердце.

Никита ФИЛАТОВ, 9 (4+5) очков в 7 матчах

Филатов стал лучшим бомбардиром сборной, особенно ценным был его гол в ворота сборной Швейцарии в овертайме четвертьфинальной встречи. В дальнейшем Никита показал себя отличным бомбардиром на юниорском (на следующем ЮЧМ он вновь наберёт 9 очков и вновь станет самым результативным игроком команды) и молодежном уровне. Филатов делит с Евгением Кузнецовым звание самого результативного российского игрока в истории чемпионатов мира среди молодежных команд — оба набрали по 26 очков в 20 матчах.

На драфте-2008 его выбрал «Коламбус» под высоким 6-м номером. Сразу после него Никита отправился в Америку. На первом этапе все получалось хорошо. Филатов отыграл полноценный сезон в АХЛ, набирая очки практически в каждом матче, а главное — успел проявить себя во время коротких командировок в НХЛ. За 10 минут игрового времени он огорчил хет-триком «Миннесоту». Никто и предположить не мог тогда, что это будет высшая точка в энхаэловской карьере Филатова.

Следующие два сезона Никита начинал в составе «Мундиров», но в первый дело кончилось арендой в ЦСКА, а во второй — фарм-клубом. Не изменил положение вещей и обмен в «Оттаву». Филатов вернулся в Россию, но долгое время и тут его преследовали неудачи, за четыре неполных года Никита сменил шесть клубов (ЦСКА, «Салават», «Югра», «Торпедо», «Адмирал», «Динамо»).

В межсезонье Филатов оказался в «Ладе» и, кажется, обрел второе дыхание — 40 (19+21) набранных очков за чемпионат. Да, это не бог весть какое достижение для 26-летнего форварда и некогда дико одаренного юниора, который имел задатки для того, чтобы стать заметной фигурой в НХЛ. Но это отличный результат для игрока, на котором уже многие поставили крест.

Андрей ЛОКТИОНОВ, 6 (2+4) очков в 7 матчах

Гол воспитанника воскресенского хоккея положил начало камбэку в финальной игре. В следующем году он сыграл первые матчи в Суперлиге, завоевал серебро на ЮЧМ в Казани и был задрафтован «Лос-Анджелесом» под 123-м номером.

Шесть лет Локтионов провел в Северной Америке, пытаясь с переменным успехом закрепиться в НХЛ. За это время в составе «Уиндзора» он выиграл Мемориальный Кубок. Еще несколько лет спустя он поднял над головой и Кубок Стэнли, но фамилии Андрея на Кубке не осталось, так как ему не хватило буквально двух матчей в основе «Кингз». Помимо «Лос-Анджелеса» Локтионов примерил на себя форму «Нью-Джерси» и «Каролины».

Не получив предложений от клубов НХЛ, Андрей вернулся в Россию, третий сезон он играет за клуб из Ярославля.

К сожалению, травмы не позволили раскрыться Андрею полностью. Так, в дебютном матче НХЛ он на ровном месте серьезно повредил плечо. В первом же матче золотого для сборной ЧМ в Минске он вновь травмировал руку и выбыл до конца турнира.

Дмитрий КУГРЫШЕВ, 6 (2+4) очков в 7 матчах

Долгое время был партнером Филатова в системе ЦСКА и различных сборных, вместе с Никитой он выиграл еще одно серебро ЮЧМ и две бронзы МЧМ.

Три года провел в Северной Америке. Первые два прошли отлично, Дмитрий признавался лучшим новичком QMJHL и был в десятке наиболее результативных игроков лиги. Однако развить успех на уровне АХЛ ему не удалось, он оставил попытки пробиться в состав, выбравшего его на драфте-2008 под 58-м номером «Вашингтона» и вернулся в ЦСКА, но и там дела шли без особого успеха.

Отличным толчком в карьере Кугрышева стал обмен в «Сибирь». За два года в Новосибирске смогли раскрыть полностью потенциал нападающего, после чего обменяли его обратно в ЦСКА.

Очередное возвращение в Москву негативно сказалось на результативности Дмитрия, и в конце минувшего сезона он даже не всегда попадал в состав. Тем не менее, два последних года он является одним из лучших снайперов армейцев в регулярном чемпионате.

Дмитрий КАГАРЛИЦКИЙ, 2 (1+1) очка в 7 матчах

Маленькому скоростному крайнему нападающему после ЮЧМ потребовалось пять лет и множество переездов, чтобы пробиться в КХЛ. В сезоне-2011/12 он наконец добился успеха, став одним из лидеров «Кузни». С той поры и по сей день услуги Дмитрия неизменно востребованы в лиге. Последние три года Кагарлицкий лучший бомбардир «Северстали», воспитанником которой он является. В конце ушедшего сезона Дмитрий разменял третью сотню очков в КХЛ.

Виталий КАРАМНОВ, 3 (0+3) очка в 7 матчах

Капитан сборной после турнира уехал в WHL, но уже через год вернулся в родное московское «Динамо». В дальнейшем сменил несколько клубов КХЛ (рижское «Динамо», пражский «Лев», «Сибирь»), но нигде так и не смог окончательно закрепиться, на данный момент у Виталия на счету 124 матча в КХЛ и 10 (3+7) набранных очков. Три последних года выступал за клубы ВХЛ — «Ермак», «Сокол», в минувшем сезоне был капитаном петербуржского «Динамо».

Сергей КОРОСТИН, 6 (5+1) очков в 7 матчах

На ЮЧМ Сергей забивал много, стабильно и практически всем, его снайперские подвиги впечатлили энхаэловских скаутов, «Даллас» выбрал Коростина под 64-м номером. Вскоре он отправился за океан, но относительно быстро вернулся, не отметившись особыми достижениями. В КХЛ его услуги оказались невостребованы. Шесть лет Коростин провел на просторах ВХЛ, а прошлым летом Сергей перебрался в словацкий клуб «Мартин», за который отыграл 46 матчей и набрал 25 (14+11) очков.

Единственное достижение Сергея после финала ЮЧМ — бронза со сборной на МЧМ 2009.

Кирилл ПЕТРОВ, 3 (0+3) очка в 7 матчах

Год спустя в родной Казани Петров стал лучшим нападающим ЮЧМ — 7 (5+2) очков в 6 матчах, но это достижение было омрачено сухим разгромом в финале от сборной Канады. Дважды Кирилл принял участие в МЧМ. На первом турнире он остался без набранных очков, но с бронзовой медалью. На втором он не завоевал командных наград, но стал лучшим бомбардиром сборной с 10 (4+6) очками в 6 матчах и был едва ли не единственным светлым пятном в команде Владимира Плющева.

Несмотря на ранний дебют в Суперлиге и успехи на юниорском и молодежном уровне, долгое время воспитанник казанского хоккея испытывал проблемы с игровым временем в составе «Ак Барса». Хотя Петров и является двукратным обладателем Кубка Гагарина, его вклад в эти победы скорее символические. По ходу сезона-2010/11 его «отдали в аренду» «Югре», где Кирилл смог проявить себя с лучшей стороны. Далее последовало еще четыре сезона в составе «Ак Барса», часть из которых можно признать успешными.

Летом 2015-го, после далеко не лучшего сезона в КХЛ, Кирилл несколько неожиданно решил попробовать свои силы за океаном. Он отправился в фарм-клуб задрафтоваших его в 2008 году под общим 73-м номером «Айлендерс». «Островитяне», находившиеся в состоянии перестройки, долгое время были очень заинтересованы в Петрове и зазывали его к себе. Но на тот момент, когда Кирилл созрел, процесс строительства новой команды был завершен, да и сам Петров уже утратил статус топового проспекта. В итоге вояж ограничился 13 матчами за «Бриджпорт» и подписанием контракта с ЦСКА.

Минувший сезон — лучший в карьере Кирилла, он стал самым результативным игроком армейцев и обновил свои личные рекорды по очкам (37) и голам (20) в сезоне.

Никита КЛЮКИН, 3 (3+0) очка в 7 матчах

Никита Клюкин был на борту злополучного Як-42, потерпевшего авиакатастрофу 7 сентября 2011-го года.