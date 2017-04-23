Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-worldcup/29526114/
23 апреля 2017, 23:30 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | УНИАН

Сборная Украины по хоккею проиграла Польше в матче чемпионата мира

В киевском Дворце спорта завершился матч второго тура чемпионата мира по хоккею, в котором сборная Украины проиграла команде Польши, сообщает официальный сайт соревнований.

Игра завершилась со счетом 1:2. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Матч завершился со счетом 1:2.

Поляки открыли счет в матче за 4 секунды до окончания первого периода, когда точный удар удался Томашу Малашински. Он завершил комбинацию с участием Гжегожа Пасьюта и Патрика Вронки.

В концовке второго периода, на 39-й минуте, Роман Благой после подачи Сергея Кузьмика сравнял счет в матче — 1:1.

Но, в третьем периоде, на 47-й минуте, Дамьян Капица после комбинации с участием Мацея Кручика и Кристина Дзюбински, забил победный гол — 1:2.

Таким образом, украинская команда проиграла второй матч подряд в основное время и не имеет ни одного очка в турнирной таблице.

Лидирует команда Южной Кореи, на счету которой 6 очков. Далее идут — Венгрия, Польша, Казахстан — по 3, Австрия и Украина (0).

Все спортивные новости Украины
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата и Кубка мира

ЧМ по хоккею в Киеве: с осторожным оптимизмом и в надежде на «элиту»

ЧМ по хоккею в Киеве: с осторожным оптимизмом и в надежде на «элиту»

В субботу, 22 апреля, в Киеве стартует одно из крупнейших спортивных событий в Украине в 2017-м году — чемпионат мира по хоккею. Сборная Украины принимает пять соперников из второго по значимости Дивизиона 1 В и борется за попадание в элиту мирового хоккея.
Все новости
23 апреля

Подрыв авто ОБСЕ: раненые наблюдатели находятся в больнице в оккупированном Луганске

Хуг: в результате подрыва патруля ОБСЕ на Донбассе погиб гражданин США, ранены наблюдатели из Германии и Чехии

Глава МИД Германии призвал немедленно прекратить насилие на Донбассе