Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-worldcup/29526104/
23 апреля 2017, 23:37 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | ТАСС

Юниорская сборная США по хоккею в десятый раз выиграла чемпионат мира

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Юниорская сборная США по хоккею (игроки не старше 18 лет) победила команду Финляндии со счетом 4:2 в финале чемпионата мира в Словакии. Встреча состоялась в городе Попрад.

Для американской сборной этот титул чемпионов мира стал десятым в истории.

Ранее в воскресенье сборная России со счетом 3:0 оказалась сильнее команды Швеции в матче за третье место. Для сборной России эта награда стала первой за последние шесть лет на чемпионатах мира.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата и Кубка мира

Еще 7 новостей  Все новости
23 апреля

Впервые за шесть лет: российские хоккеисты выиграли бронзу юниорского ЧМ

Сборная России не смогла пробиться в Мировую группу Кубка Федерации, уступив бельгийкам

"Реал" в меньшинстве проиграл "Барселоне" в матче чемпионата Испании по футболу