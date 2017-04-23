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23 апреля 2017, 23:37 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Чемпионат.com

Стали известны группы на ЮЧМ-2018 в Челябинске и Магнитогорске

Стали известны группы на юниорский чемпионат мира 2018 года, который пройдёт в Челябинске и Магнитогорске.

23 апреля победой сборной США над Финляндией со счётом 4:2 завершился чемпионат мира 2017 года, проходивший в Словакии. В матче за бронзу сборная России переиграла шведов со счётом 3:0.

Самым ценным игроком турнира признан форвард сборной Финляндии Кристиан Весалайнен. Лучшими в своих амплуа стали: вратарь — Максим Жуков (Россия), защитник — Миро Хейсканен (Финляндия), нападающий — Кристиан Весалайнен.

Группа А: США, Швеция, Канада, Швейцария, Беларусь;
Группа B: Финляндия, Россия, Словакия, Чехия, Франция.
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Свечников: Юниорская сборная России по хоккею постарается выиграть золото ЧМ-2018

Свечников: Юниорская сборная России по хоккею постарается выиграть золото ЧМ-2018

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Юниорская сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) постарается выиграть чемпионат мира в следующем году. Об этом сказал форвард команды Андрей Свечников, слова которого приводит пресс- служба Федерации хоккея России (ФХР).
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