Свечников: Юниорская сборная России по хоккею постарается выиграть золото ЧМ-2018
МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Юниорская сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) постарается выиграть чемпионат мира в следующем году. Об этом сказал форвард команды Андрей Свечников, слова которого приводит пресс- служба Федерации хоккея России (ФХР).
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В воскресенье сборная России обыграла команду Швеции (3:0) и выиграла бронзу чемпионата мира.
«Бронза, конечно, не золото, но медаль есть медаль. Хорошо, что сегодня выиграли и на мажорной ноте закончили турнир. Если после первой нашей шайбы еще сохранялась какая- то интрига, то когда забросили вторую, стало легче, действовали спокойно и уверенно», — сказал Свечников.
«По своей игре могу сказать, что сыграл не в свою силу,
В финале турнира встречаются сборные Финляндии и США.
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