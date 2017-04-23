Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-worldcup/29525962/
23 апреля 2017, 23:46 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | ТАСС

Свечников: Юниорская сборная России по хоккею постарается выиграть золото ЧМ-2018

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Юниорская сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) постарается выиграть чемпионат мира в следующем году. Об этом сказал форвард команды Андрей Свечников, слова которого приводит пресс- служба Федерации хоккея России (ФХР).

Свечников: Юниорская сборная России по хоккею постарается выиграть золото ЧМ-2018 - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В воскресенье сборная России обыграла команду Швеции (3:0) и выиграла бронзу чемпионата мира.

«Бронза, конечно, не золото, но медаль есть медаль. Хорошо, что сегодня выиграли и на мажорной ноте закончили турнир. Если после первой нашей шайбы еще сохранялась какая- то интрига, то когда забросили вторую, стало легче, действовали спокойно и уверенно», — сказал Свечников.

«По своей игре могу сказать, что сыграл не в свою силу, где-то нога подвела, которая болела, многое не получалось, но буду работать дальше. Будем готовиться и постараемся взять золото в следующем году», — заключил форвард.

В финале турнира встречаются сборные Финляндии и США.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата и Кубка мира

Еще 7 новостей  Все новости
23 апреля

Впервые за шесть лет: российские хоккеисты выиграли бронзу юниорского ЧМ

Сборная России не смогла пробиться в Мировую группу Кубка Федерации, уступив бельгийкам

"Реал" в меньшинстве проиграл "Барселоне" в матче чемпионата Испании по футболу