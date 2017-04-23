Свечников: Юниорская сборная России по хоккею постарается выиграть золото ЧМ-2018

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В воскресенье сборная России обыграла команду Швеции (3:0) и выиграла бронзу чемпионата мира.

«Бронза, конечно, не золото, но медаль есть медаль. Хорошо, что сегодня выиграли и на мажорной ноте закончили турнир. Если после первой нашей шайбы еще сохранялась какая- то интрига, то когда забросили вторую, стало легче, действовали спокойно и уверенно», — сказал Свечников.

«По своей игре могу сказать, что сыграл не в свою силу, где-то нога подвела, которая болела, многое не получалось, но буду работать дальше. Будем готовиться и постараемся взять золото в следующем году», — заключил форвард.

В финале турнира встречаются сборные Финляндии и США.