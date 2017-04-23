К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

ИЗ КУБКА МИРА ИЗВЛЕК НЕМАЛО УРОКОВ

— Пока времени обдумать сезон еще не было, — Наместников не стал подводить его итоги. — Очень обидно, что не попали в плей-офф. В команде весь сезон было много травм. По ходу сезона поднимали много новых игроков из АХЛ. Но это не отговорки, ссылаться на это все равно нельзя.

— Прошлым летом менеджмент «Тампы» попытался сделать все, чтобы сохранить команду. Ожидалось, что результат нынешнего сезона должен быть как минимум не хуже предыдущих.

— Весь сезон мы пытались играть как можно лучше, даже когда совсем ничего не получалось. Все, кто приходил из АХЛ, без труда вписывались в коллектив. Нам совсем чуть-чуть не хватило, чтобы попасть в плей-офф.

— В этом сезоне вы не всегда попадали в состав.

— Да, не все получалось. Но это рабочий момент. Старался извлекать из этого максимальные уроки. Не злиться, а просто продолжать работать.

— Перед сезоном вы сыграли на Кубке мира. Какие остались впечатления и какой опыт вы приобрели?

— Это был мой дебют за сборную. Рад, что удалось дебютировать на таком уровне, в турнире, где играли лучшие игроки мира. Уроков после него извлек действительно очень много. Я никого не знал до этого в сборной, познакомился со всеми ребятами. Думаю, меня приняли очень хорошо. Просто даже находиться в такой команде — уже было великолепно. По атмосфере она напоминала одновременно и российскую, и энхаэловскую команду. Но все же русская атмосфера преобладала.

ПОКА НЕЯСНО, КАКОЙ БУДЕТ «ТАМПА» В СЛЕДУЮЩЕМ СЕЗОНЕ

— Показалось, что в этом году главный тренер «Тампы» Джон Купер требовал от вас больше отрабатывать в обороне.

— Нет, все установки остались прежними. У нас от всех четырех звеньев требуют возврата в оборону. Отработал, забрал шайбу, и уже можешь бежать в атаку.

— В этом сезоне, особенно в его конце, Никита Кучеров взял на себя роль абсолютного лидера. Как, на ваш взгляд, он сам отнесся к тому, что стал более важным человеком в команде?

— Я думаю, эта роль была у него и прежде. Может быть, у него что-то не получалось в начале. Но потом он стал забивать все больше и больше. Не думаю, что на это повлияли травмы других игроков. Просто он стал играть еще лучше, и у него стало многое получаться.

— Последние матчи вы фактически провели в режиме плей-офф. Права на ошибку у вас уже не было.

— Да, так и было. Вся команда билась, не жалея себя. В концовке выиграли все три матча, но «Торонто» тоже не оступилось. Не хватило чуть-чуть.

— Каково ваше нынешнее физическое состояние? Существует мнение, что игроки «Тампы» просто выхолощены двумя предыдущими тяжелейшими сезонами. И на этот уже просто не осталось сил.

— Я бы не сказал. Все нормально себя чувствуют. Не думаю, что это стало причиной того, что мы не попали в плей-офф. Между сезонами было по два-два с половиной месяца. Этого времени достаточно, чтобы восстановиться.

— Сказалось ли на состоянии то, что вы провели полноценный турнир — Кубок мира перед стартом нынешнего сезона?

— Да нет, скорее, наоборот помогло. Все приехали в клуб готовыми и сходу вкатились. Начинать сезон было даже легче.

— У вас еще год контракта. Сохранится ли, на ваш взгляд, «Тампа-Бэй» в том виде, в котором она сейчас? Или же ее ждут изменения?

— На это будет влиять множество факторов. В НХЛ предстоит драфт расширения. Еще неизвестно, что там может случиться. В этом межсезонье предстоит переподписать много игроков. Так что пока сложно делать прогнозы, какой будет команда. Как бы там ни было, мы все равно будем стремиться к победе в Кубке Стэнли.

ОТЕЦ СОВЕТУЕТ, ДЯДЯ ПОДБАДРИВАЕТ

— Впереди чемпионат мира. Какие ожидания у вас от турнира?

— Он будет абсолютно новым для меня. Очень хочется сыграть там! Но для начала надо еще попасть в состав.

— Не было проблем с клубом из-за вызова в сборную?

— Нет, абсолютно. Было собрание с генеральным менеджером. Стив Айзерман спросил, поеду ли я. И когда узнал, что я собираюсь, сказал, что тоже играл не чемпионате мира. Он не то, что был против, а даже посоветовал поиграть там.

— Удалось ли заехать в Воскресенск до сборов?

— Нет. Я приехал 18 апреля, и сразу поехал в Новогорск. Так что времени не было.

— У вас остались родственники в Воскресенске?

— Бабушка с дедушкой. Был там два года назад. Больше времени заехать не было. Хотя очень хочется там бывать почаще, увидеть их.

— Вы же начали заниматься хоккеем в Америке?

— Да. Занимался там до 9 лет, потом переехал в Воскресенск на родину отца. В 17 лет уехал в «Лондон Найтс» (клуб юниорской лиги Онтарио. — Прим. «СЭ»).

— У вас большая хоккейная семья. Удается ли собраться всем вместе? Часто ли при этом обсуждаете хоккей?

— Папа (Евгений Наместников) смотрит все мои игры. Дает советы после каждого матча. Дядя (Вячеслав Козлов. — Прим. «СЭ») тоже часто пишет, спрашивает как дела. Мы с ним давно не виделись, но переписываемся регулярно. Он уже не советует, как отец, больше подбадривает. У него не получается смотреть все мои игры, просто не хватает времени.

— Вы — представитель сразу двух хоккейных школ: американской и российской. Какая, на ваш взгляд, лучше?

— Не дам однозначного ответа. Плюсы есть и там, и там. В Америке у меня занимается хоккеем брат. Ему 12 лет. Мне нравится, как идет его развитие. Но и я, когда занимался в Воскресенске, научился очень многому. Так что не смогу сказать, где лучше. Тяжело сравнивать. Разницу отмечу только в одном: в России с раннего возраста выше требования. Что касается более взрослого возраста, то главное отличие, пожалуй, лишь в физической подготовке. В Америке все занимаются самостоятельно, а в России — группой. А что касается самих упражнений и методик, то они почти одинаковые, принципиальных различий нет.

Фрибур — Москва.