Эдуард Занковец: В некотором роде это был закономерный результат

— Команду соперника и главного тренера с победой, думаю, что они заслужили эту победу, они были лучше нас сегодня. Особенно это было видно в концовках периодов, ну и третий период, конечно, соперник был лучше нас. Победа закономерная.



— Эпизод с участием Александра Липина, будут ли к нему какие-то наказания применены?

— Знаете, я еще не смотрел этот эпизод по видео, насколько он был грязный, но уверен, что он специально не хотел получить 5 минут штрафа, я бы хотел, чтобы все игроки в нашей команде сражались, не то чтобы в грязной игре с нарушением правил, но сражались, так как он. Тогда у нас был бы шанс, к сожалению, он был один таким на льду.



— Смотрели ли вы прежние выступления сборной Кореи, поскольку у этой сборной наблюдается ощутимый прогресс за последние годы в первом дивизионе.

— Не думаю, что у других тренеров другой подход, первый матч сборная Австрии, второй Корея, следующий Польша, думаю, что тренер может начать готовиться не с первого матча, а с другого. Первый матч был сборной Австрии, мы готовились к нему, изучали соперника. К матчу со сборной Южной Кореи мы отнеслись очень серьезно, и мы его изучали и сегодня утром. Что касается следующей игры, мы будем готовиться к ней завтра.



— В чем все-таки причина поражения — Южная Корея была лучше или мы недостаточно старались?

— Если я говорю, что Южная Корея была лучше, это не значит что она лучше как состав как команда, они сегодня были лучше, мы недостаточно хороши были в определенных моментах, которые решали исход матча. Это самоотдача в плане блокировки бросков, выигрыша единоборств. Соперник был где-то быстрее в подборе шайбы, быстрее шел к шайбе. В принципе в некотором роде это был закономерный результат.



— На площадке было видно опять же только первое звено, остальные, к сожалению, на их фоне померкли.

— Да, этот момент имеет место. Так как у нас первое звено и в «Барысе» является лидером, большинство матчей на их плечах в плане забитых шайб, не то что ничего удивительного. Это такой факт, мы конечно надеемся, что ребята со второго звена с третьего у нас неплохие игроки взяли на себя роль в таких матчах тяжелых. Пока они это не смогли сделать.



— У нас свободное место в составе, не рассматриваете Евгения Рымарева?

— Нет, у нас были игроки которые готовились к чемпионату мира, все оставили достаточно хорошее впечатление при подготовке. Состав определен, и мы я уверен этим составом должны решить задачу.



— Решили дать Колеснику испить чашу до дна?

— Как и всем нам. Он один из тех игроков, которые начинали игру, которые играли первый второй третий период. И в третьем, к сожалению, не только его вина, но и всех игроков, но он один из наших игроков. После третьей шайбы менять его не хотел.