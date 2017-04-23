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23 апреля 2017, 22:54 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Sports.kz

Эдуард Занковец: В некотором роде это был закономерный результат

Главный тренер сборной Казахстана Эдуард Занковец прокомментировал прошедшую игру в беседе с корреспондентом республиканского интернет-портала Sports.kz.

 — Команду соперника и главного тренера с победой, думаю, что они заслужили эту победу, они были лучше нас сегодня. Особенно это было видно в концовках периодов, ну и третий период, конечно, соперник был лучше нас. Победа закономерная.

 — Эпизод с участием Александра Липина, будут ли к нему какие-то наказания применены?
— Знаете, я еще не смотрел этот эпизод по видео, насколько он был грязный, но уверен, что он специально не хотел получить 5 минут штрафа, я бы хотел, чтобы все игроки в нашей команде сражались, не то чтобы в грязной игре с нарушением правил, но сражались, так как он. Тогда у нас был бы шанс, к сожалению, он был один таким на льду.

 — Смотрели ли вы прежние выступления сборной Кореи, поскольку у этой сборной наблюдается ощутимый прогресс за последние годы в первом дивизионе.
— Не думаю, что у других тренеров другой подход, первый матч сборная Австрии, второй Корея, следующий Польша, думаю, что тренер может начать готовиться не с первого матча, а с другого. Первый матч был сборной Австрии, мы готовились к нему, изучали соперника. К матчу со сборной Южной Кореи мы отнеслись очень серьезно, и мы его изучали и сегодня утром. Что касается следующей игры, мы будем готовиться к ней завтра.

 — В чем все-таки причина поражения — Южная Корея была лучше или мы недостаточно старались?
— Если я говорю, что Южная Корея была лучше, это не значит что она лучше как состав как команда, они сегодня были лучше, мы недостаточно хороши были в определенных моментах, которые решали исход матча. Это самоотдача в плане блокировки бросков, выигрыша единоборств. Соперник был где-то быстрее в подборе шайбы, быстрее шел к шайбе. В принципе в некотором роде это был закономерный результат.

 — На площадке было видно опять же только первое звено, остальные, к сожалению, на их фоне померкли.
— Да, этот момент имеет место. Так как у нас первое звено и в «Барысе» является лидером, большинство матчей на их плечах в плане забитых шайб, не то что ничего удивительного. Это такой факт, мы конечно надеемся, что ребята со второго звена с третьего у нас неплохие игроки взяли на себя роль в таких матчах тяжелых. Пока они это не смогли сделать.

 — У нас свободное место в составе, не рассматриваете Евгения Рымарева?
— Нет, у нас были игроки которые готовились к чемпионату мира, все оставили достаточно хорошее впечатление при подготовке. Состав определен, и мы я уверен этим составом должны решить задачу.

 — Решили дать Колеснику испить чашу до дна?
— Как и всем нам. Он один из тех игроков, которые начинали игру, которые играли первый второй третий период. И в третьем, к сожалению, не только его вина, но и всех игроков, но он один из наших игроков. После третьей шайбы менять его не хотел.

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