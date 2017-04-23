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23 апреля 2017, 21:49 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Спорт-Экспресс

Шведские игрушки. Россия — с бронзой ЮЧМ!

Юниорская сборная России обыграла в матче за третье место Швецию (3:0) и впервые за пять лет завоевала медали чемпионата мира.

Это первые медали россиян с 2011 года. Увеличить
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ЮНИОРСКИЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА.
РОССИЯ — ШВЕЦИЯ — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Голы: Галенюк — 1 (Чехович, Свечников), 16:27 — 1:0. Саморуков — 1, 24:21 — 2:0. Максимов — 1 (п.в.), 59:45 — 3:0. Нереализованный буллит: Эльвенес (25:17, Швеция). Вратари: Устименко — Оман (58:08 — 59:00, 59:03). Штраф: 4 — 4. Броски: 24 (8+5+11) — 30 (16+7+7). Судьи: Гейдук, Томсон. 23 апреля. Попрад. Zimny stadion mesta Poprad.

Не знаю, плакать или смеяться остается шведским болельщикам, но очередная их сборная безвольно проиграла матч за бронзовые медали. Что ни делай со скандинавами, но кубковые игры, а особенно те, где мотивацию надо доставать из эмоционального погреба, «Тре Крунур» любых возрастов никак не удаются. Если при счете 0:0 в первом периоде шведы еще боролись, то после пропущенных шайб они расклеились, словно кто-то нажал кнопку невидимого выключателя. Даже лидер российской сборной Андрей Свечников, которого с особенным упорством пыталась закрыть каждая команда турнира, неожиданно получил целые плантации свободного пространства и лишь чудом остался без парочки заброшенных шайб.

Команда Голубовича завершила чемпионат на мажорной ноте, одержав сегодня в Словакии чуть ли не единственную (не вспоминать же возню с Белоруссией) уверенную и полностью заслуженную победу. Причем сухую — дублер Максима Жукова Кирилл Устименко без особых проблем справился с тремя десятками бросков шведов.

Любопытно, что решающий вклад в сегодняшний успех внесли защитники: Данила Галенюк здорово сыграл на пятачке в большинстве, а Дмитрий Саморуков грамотно сыграл на перехвате и мощным броском прошил голкипера «Тре Крунур» Адама Амана.

Что же в итоге? Как оценивать выступление российской сборной?

В плане результата — небольшой шаг вперед сделан, проклятая четвертьфинальная стадия преодолена. Задача-минимум выполнена — это сложно отрицать. Но на этом позитив, увы, заканчивается.

Очевидно, что из этого состава (или тех людей, которые в него не попали) можно было выжать нечто большее, чем тот хоккей, которую мы увидели в последнюю неделю. Финны, американцы, шведы, канадцы, чехи — ни одна из других топ-сборных отнюдь не выглядела несокрушимой, как-то иногда бывало на предыдущих ЮЧМ. Могли ли мы претендовать на золото? Безусловно.

Все решали детали (и везение, в том числе, конечно) — и недоработка в подготовке хоккеистов неизбежно должна были сыграть свою негативную роль. В четвертьфинале со словаками, к счастью, этого не произошло, а с финнами тонкий лед дал в самый важный момент ключевую трещину.

Хорошо, что, как и в случае с декабрьско-январским МЧМ, недостаток мастерства был скомпенсирован характером, которого снова не хватило шведским хоккеистом. Россияне едут домой с бронзой — а золота нам придется подождать еще как минимум один год.
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