Сборная Казахстана по хоккею пропустила пять шайб от Южной Кореи и потерпела первое поражение на ЧМ
Сборная Казахстана по хоккею потерпела первое поражение на чемпионате мира в группе «А» первого дивизиона в Киеве, уступив команде Южной Кореи, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Первыми счет в матче открыли подопечные Эдуарда Занковца. На восьмой минуте капитан сборной Брэндон Боченски с передачи Найджела Доуса вывел Казахстан вперед, пробив в ближний угол.
Однако корейцы еще до перерыва сумели отыграться. На 16-й минуте после вбрасывания в зоне казахстанской команды Джин Ху Ан оказался самым расторопным и «распечатал» ворота Виталия Колесника.
После перерыва казахстанские хоккеисты вновь повели в счете. На 33-й минуте отличился уже сам Доус, а в роли ассистента выступил Боченски. При этом подопечные Занковца дважды играли в большинстве, но не смогли реализовать преимущество в голы.
Однако заключительный период остался за южнокорейцами, которые забросили четыре безответные шайбы. Как итог — 5:2 в пользу Южной Кореи, одержавшей вторую победу в двух играх.
При этом казахстанские хоккеисты впервые в истории проиграли южнокорейцам на уровне национальных сборных. Во всех предыдущих десяти матчах победу праздновала сборная Казахстана.
Напомним, в стартовом матче ЧМ сборная Казахстана обыграла команду Австрии со счетом 3:2. Следующую игру команда Занковца проведет 25 апреля против Польши, которая на старте турнира уступила Южной Кореи.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter