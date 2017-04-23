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23 апреля 2017, 20:13 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Vesti.kz

Сборная Казахстана по хоккею пропустила пять шайб от Южной Кореи и потерпела первое поражение на ЧМ

Сборная Казахстана по хоккею потерпела первое поражение на чемпионате мира в группе «А» первого дивизиона в Киеве, уступив команде Южной Кореи, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Первыми счет в матче открыли подопечные Эдуарда Занковца. На восьмой минуте капитан сборной Брэндон Боченски с передачи Найджела Доуса вывел Казахстан вперед, пробив в ближний угол.

Однако корейцы еще до перерыва сумели отыграться. На 16-й минуте после вбрасывания в зоне казахстанской команды Джин Ху Ан оказался самым расторопным и «распечатал» ворота Виталия Колесника.

После перерыва казахстанские хоккеисты вновь повели в счете. На 33-й минуте отличился уже сам Доус, а в роли ассистента выступил Боченски. При этом подопечные Занковца дважды играли в большинстве, но не смогли реализовать преимущество в голы.

Однако заключительный период остался за южнокорейцами, которые забросили четыре безответные шайбы. Как итог — 5:2 в пользу Южной Кореи, одержавшей вторую победу в двух играх.

При этом казахстанские хоккеисты впервые в истории проиграли южнокорейцам на уровне национальных сборных. Во всех предыдущих десяти матчах победу праздновала сборная Казахстана.

Напомним, в стартовом матче ЧМ сборная Казахстана обыграла команду Австрии со счетом 3:2. Следующую игру команда Занковца проведет 25 апреля против Польши, которая на старте турнира уступила Южной Кореи.

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