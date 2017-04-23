Юношеская сборная России по хоккею завоевала бронзу ЧМ, обыграв шведов

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В составе российской команды заброшенными шайбами отметились Данила Галенюк (17-я минута), Дмитрий Саморуков (25) и Кирилл Максимов (60). На 26-й минуте буллит не реализовал шведский форвард Лукас Эльвенес.

Для сборной России эта награда стала первой за последние шесть лет на чемпионатах мира.

Финал турнира, в котором встретятся сборные США и Финляндии, состоится позже в воскресенье.