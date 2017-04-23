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https://sport.mail.ru/news/hockey-worldcup/29524807/
23 апреля 2017, 19:02 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | ТАСС

Юношеская сборная России по хоккею завоевала бронзу ЧМ, обыграв шведов

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Юношеская сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) победила команду Швеции со счетом 3:0 в матче за третье место на чемпионате мира в Словакии. Встреча состоялась в городе Попрад.

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В составе российской команды заброшенными шайбами отметились Данила Галенюк (17-я минута), Дмитрий Саморуков (25) и Кирилл Максимов (60). На 26-й минуте буллит не реализовал шведский форвард Лукас Эльвенес.

Для сборной России эта награда стала первой за последние шесть лет на чемпионатах мира.

Финал турнира, в котором встретятся сборные США и Финляндии, состоится позже в воскресенье.
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