Бес контракта. Почему Радулов снова не хочет в сборную

Если Александр Радулов действительно не приедет в сборную, то для нее это станет огромной потерей. Да, крайние нападающие по состоянию на сегодня — это самая укомплектованная позиция национальной команды. Олег Знарок уже вызвал Кучерова, Панарина, Дадонова, Гусева, Мозякина, но даже при таком впечатляющем подборе игроков нападающий «Монреаля» очень бы пригодился.

В серии с «Рейнджерс» Радулов был самым заметным и полезным форвардом в составах обеих команд. Не его вина, что «Канадиенс» вылетел. Лучше всего об игре нашего нападающего говорит фраза знаменитого канадского эксперта Дона Черри, обычно не склонного расточать комплименты русским хоккеистам. «Радулов — лучший игрок “Монреаля” и, вероятно, лучший во всей НХЛ по состоянию на данный момент».

Добавить нечего. Те, кто видел матчи «Монреаля», согласятся с ней целиком и полностью. В условиях ограниченного пространства и борьбы на каждом квадратном метре льда — серия поразила безумным количеством силовых приемов — Радулов постоянно генерировал опасные моменты у ворот Хенрика Лундквиста, не переставая при этом лезть на чужой пятак и играть в тело. Он набрал семь очков в шести матчах. Настоящий кубковый боец! Как от такого игрока можно отказаться?

Но еще до официального вызова со стороны тренерского штаба Радулов дал понять, что на чемпионате мира мы его, скорее всего, не увидим. Высказался он при этом корректно и дверь в сборную для себя окончательно не закрыл. По нашей информации, руководство национальной команды рассматривало возможность приглашения нападающего. Однако понять, насколько плотно ее представители контактировали с Радуловым по ходу сезона, решительно невозможно. Его фамилия порой называлась в числе других игроков, за которыми следят. Но не больше. Это не удивляет в связи с историей взаимоотношений форварда с Олегом Знарком. Она уже тянет на роман с продолжением.

Главный сюжет имел место быть перед прошлым чемпионатом мира. Радулов, получивший в финале Кубка Гагарина надрыв мышц паха, отлучился на несколько дней в Северную Америку, чтобы решить вопрос по своему будущему контракту, и опоздал к началу сбора национальной команды на два дня. По возвращении он извинился за отлучку перед тренерами, а дальше началось недопонимание.

Об этом сам игрок рассказал в интервью канадскому телеканалу Sportsnet в конце марта нынешнего года. Вот одна цитата оттуда. «Никто не хотел меня слушать. Я настаивал: «Поймите, я не могу играть. Если буду выходить на лед, то сделаю только хуже. Затем мне потребуется операция, и я пропущу несколько месяцев. Лишу себя предсезонной подготовки и останусь без контракта. А мне уже не 20 лет. Мне — 30. Я рискую пропустить целый год, так как команды комплектуют состав летом. Если я буду травмирован, то никто меня не возьмет».

В общем, осадок у всех остался. Радулова осенью не позвали на Кубок мира, не выйдя с ним даже на контакт. Это нездоровая ситуация: любой спортсмен скажет, насколько важно общение и осознание того, что тебя не забывают. Тем более что сейчас Радулов находится в похожем положении. Ему предстоит подписывать новый и при этом долгосрочный контракт с «Монреалем». И в отличие от прошлого года, когда в него в НХЛ почему-то мало кто верил, свою репутацию он восстановил. И, наверное, в другой ситуации Александр поехал бы на чемпионат мира даже без контракта. Его акции высоки, выгодные предложения он точно получит. И от «Монреаля», и летом от других клубов, если вдруг не договорится с нынешним. Точно уверен в одном — от отсутствия Радулова в сборной России не выиграет ни одна из сторон.

Михаил ЗИСЛИС