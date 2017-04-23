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23 апреля 2017, 13:33 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Lenta.Ru

Радулов решил проигнорировать вызов в сборную России на ЧМ

Форвард «Монреаль Канадиенс» Александр Радулов заявил, что «наверное не поедет» в сборную России в случае вызова от главного тренера Олега Знарка. Слова хоккеиста приводит Sportbox.

Форвард Монреаль Канадиенс Александр Радулов заявил что наверное не поедет в сборную России в случае вызова от главного тренера Олега Знарка. В ночь 23 апреля Монреаль уступил Нью-Йорк Рейнджерс. Контракт Радулова с канадским клубом завершился и 30-летний хоккеист стал свободным агентом. Увеличить
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«Поеду ли в сборную, если вызовут? Не знаю. Нет, наверное», — сказал Радулов.

В ночь на 23 апреля «Монреаль» уступил «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 1:3 и завершил борьбу в Кубке Стэнли. Контракт Радулова с канадским клубом завершился, и 30-летний хоккеист стал свободным агентом.

31 марта Радулов рассказал о попытках заставить его поучаствовать в ЧМ-2016 в России. Хоккеист пропустил турнир, сославшись на травму. В апреле 2016 года Федерация хоккея России обвинила его в нежелании играть за cборную.

Чемпионат мира-2017 пройдет с 5 по 21 мая в Париже и Кельне.

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