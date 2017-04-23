Радулов решил проигнорировать вызов в сборную России на ЧМ

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«Поеду ли в сборную, если вызовут? Не знаю. Нет, наверное», — сказал Радулов.

В ночь на 23 апреля «Монреаль» уступил «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 1:3 и завершил борьбу в Кубке Стэнли. Контракт Радулова с канадским клубом завершился, и 30-летний хоккеист стал свободным агентом.

31 марта Радулов рассказал о попытках заставить его поучаствовать в ЧМ-2016 в России. Хоккеист пропустил турнир, сославшись на травму. В апреле 2016 года Федерация хоккея России обвинила его в нежелании играть за cборную.

Чемпионат мира-2017 пройдет с 5 по 21 мая в Париже и Кельне.