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https://sport.mail.ru/news/hockey-worldcup/29520057/
22 апреля 2017, 23:25 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | ТАСС

Хоккеисты сборной России сыграют со шведами в матче за бронзу ЧМ

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Сборная Швеции стала соперником сборной России по матчу за третье место на юношеском чемпионате мира по хоккею (игроки не старше 18 лет), который проходит в Словакии.

Встреча пройдет 23 апреля. Увеличить
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В субботу шведы проиграли американцам со счетом 3:4 ОТ. Ранее в другом полуфинале сборная России уступила команде Финляндии (1:2 ОТ).

Матч за третье место и финал пройдут 23 апреля.
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