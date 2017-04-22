Сборная Казахстана по хоккею победила Австрию в первом матче на чемпионате мира

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Игра, которая проходила в ночь с 22 на 23 апреля, завершилась со счетом 3:2 в основное время. По ходу матча казахстанцы упустили преимущество в две шайбы.

В первом периоде сборная Казахстана дважды поразили ворота австрийцев. Дубль оформил нападающий Найджел Доус, который на девятой минуте отличился в большинстве, а на 15-й — в равных составах. В первой шайбе ему ассистировали Кевин Даллмэн и Мартен Сен-Пьер, а во второй — Дастин Бойд и Брэндон Боченски.

Второй отрезок матча сложился для команды Эдуарда Занковца не лучшим образом — австрийцы сумели сравнять счет. На 25-й минуте ворота Виталия Колесника поразил Константин Комарек, а на 38-й — Томас Раффль.

Исход матча решился в третьем периоде. Победную шайбу на 44-й минуте забросил Владимир Маркелов, а ассистентами выступили Роман Савченко и Роман Старченко.

В других матчах первого тура сборная Южной Кореи обыграла Польшу — 4:2, а Венгрия победила Украину — 5:3.

В следующей игре сборная Казахстана сегодня, 23 апреля, встретится с Южной Кореей. Этот матч начнется в 20:00 по времени Астаны, а в прямом эфире его покажет KazSport.

Чемпионат мира в Киеве с участием шести команд завершится 28 апреля. Сборные, которые займут первое и второе места в круговом турнире, в 2018 году выступят на ЧМ в элитном дивизионе.