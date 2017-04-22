Игроки «Чикаго» Кит и Тэйвз не сыграют за сборную Канады на ЧМ-2017

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Об этом сообщает журналист Chicago Tribune Крис Куч и обозреватель Chicago Sun-Times Марк Лазерус.

В сезоне-2016/17 Кит провёл 80 матчей регулярного чемпионата, набрав 53 (6+47) очков и четыре матча плей-офф, отметившись одной резульативной передачей. Его команда выбыла из розыгрыша Кубка Стэнли в первом раунде, проиграв серию с «Нэшвилл Предаторз» со счётом 0−4.