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22 апреля 2017, 20:55 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Чемпионат.com

Игроки «Чикаго» Кит и Тэйвз не сыграют за сборную Канады на ЧМ-2017

Защитник «Чикаго Блэкхоукс» Данкан Кит и нападающий Джонатан Тэйвз не сыграют за сборную Канады на чемпионате мира по хокккею 2017 года.

Защитник Чикаго Блэкхоукс <span class=error>Данкан</span> Кит и нападающий Джонатан Тэйвз не сыграют за сборную Канады на чемпионате мира по <span class=error>хокккею</span> 2017 года. Увеличить
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Об этом сообщает журналист Chicago Tribune Крис Куч и обозреватель Chicago Sun-Times Марк Лазерус.

В сезоне-2016/17 Кит провёл 80 матчей регулярного чемпионата, набрав 53 (6+47) очков и четыре матча плей-офф, отметившись одной резульативной передачей. Его команда выбыла из розыгрыша Кубка Стэнли в первом раунде, проиграв серию с «Нэшвилл Предаторз» со счётом 0−4.

Тэйвз провёл 72 в матча в регулярном чемпионате, набрав 58 (21+37) очков, в плей-офф отметился 2 (1+1) баллами.

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