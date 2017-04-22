Игроки «Чикаго» Кит и Тэйвз не сыграют за сборную Канады на ЧМ-2017
Защитник «Чикаго Блэкхоукс» Данкан Кит и нападающий Джонатан Тэйвз не сыграют за сборную Канады на чемпионате мира по хокккею 2017 года.
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Об этом сообщает журналист Chicago Tribune Крис Куч и обозреватель Chicago
В сезоне-2016/17 Кит провёл 80 матчей регулярного чемпионата, набрав 53 (6+47) очков и четыре матча
Тэйвз провёл 72 в матча в регулярном чемпионате, набрав 58 (21+37) очков, в
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