И снова Финляндия. Россия не смогла пробиться в финал ЮЧМ

Юниорская сборная России прошла очень непростой путь до ½ финала мирового первенства. Правда, наши ребята сами себе осложняли жизнь. В пяти играх команда Сергея Голубовича потерпела одно поражение, при этом две победы были одержаны в дополнительное время. Особенно нервным получился четвертьфинал со Словакией, в котором соперник вёл перед началом третьего периода. Склонить чашу весов в свою пользу удалось на 9-й минуте овертайма — решающий гол забросил Кирилл Слепец. Финны же победили во всех пяти матчах. На пути в полуфинал сборная Суоми одолела Чехию — 6:5 ОТ.

Вчера со сборной не тренировался нападающий Андрей Свечников, но тренерский штаб уверял, что с игроком всё в порядке и ему просто дали отдохнуть. И действительно, нападающий первого звена оказался в заявке на полуфинал.

Игра стартовала достаточно буднично, сломя голову в атаку никто лететь не собирался. На третьей минуте сборная России допустила ошибку при смене и была наказана двумя минутами игры в меньшинстве. До этого наша команда лишь дважды пропускала в меньшинстве на этом турнире. И третьего гола на этот раз не случилось. Почти сразу же удалился Теэму Энгберг: он помешал Дмитрию Саморукову войти в зону, но и россиянам не удалось создать опасных моментов. Вообще, соперники предпочитали действовать достаточно осторожно, если не сказать академично.

Антталайнен в середине периода подарил россиянам ещё одно большинство. В самом начале розыгрыша финны заблокировали бросок Дмитрия Саморукова, а в дальнейшем обошлось без моментов. По итогам периода команда Сергея Голубовича перебросала Финляндию, но качество этих бросков оставляло желать лучшего.

Второй период вызывал особые опасения, поскольку россиянам на турнире он удавался несколько хуже других. Финны начали игровой отрезок чуть живее, а на 4-й минуте Павел Колтыгин заработал ненужное удаление в средней зоне. Жуков справлялся с бросками соперника, пока Юлёнен не оказался перед пустым углом ворот с шайбой — 1:0.

Теперь россиянам предстояло преодолевать вязкую финскую оборону, держа в уме отставание в одну шайбу. В какой-то момент попытался оторваться от соперников с шайбой Семён Переляев, но защитнику не хватило скорости. На загляденье обыграл соперника Андрей Свечников, однако затем попал прямо в Луукконена. Тревожно, что у сборной практически не было позиционных атак — всё больше удавалось атаковать финские ворота за счёт индивидуальных действий. Тем временем начиналась уже вторая половина основного времени. Моментов у команд почти не возникало, а на предпоследней минуте периода Расмус Купари в одиночку оставил сборную России втроём. За один проход на нападающем сфолили два раза — на скамейку отправились Бицадзе и Алексеев. 80 секунд до перерыва и ещё 40 в третьем периоде — столько при хорошем раскладе предстояло обороняться втроём.

Финны были несколько вальяжны, а Жуков тащил сложные броски — так удалось дотерпеть, по крайней мере, до сирены. Перерыв — и множество поводов для раздумья. Первый пункт повестки — продержаться оставшиеся 40 секунд. Его россияне смогли выполнить вполне успешно, а затем удалось главное — отыграться. Кирилл Слепец откликнулся на дальней штанге на пас Алексея Торопченко, и Луукконен был бессилен. В оставшиеся 18 минут зрителей ожидала игра до заброшенной шайбы, и потому соперники стали стремиться действовать ещё надёжнее. Своеобразной иллюстрацией к ходу игры стал момент в середине третьего периода, когда шайба в толчее у борта на 25 секунд затерялась в коньках хоккеистов, зрители даже начали свистеть (в отличие от судей) — и всё же снаряд отвоевали, и игра не была остановлена.

Событие, которое могло решить исход матча, произошло за две минуты до сирены. Антталайнен сфолил, и сборная России получила отличный шанс закончить всё, не дожидаясь овертайма. Первое звено вышло на реализацию, но оборона Финляндии не дрогнула. Команды получили ещё 10 минут на выяснение отношений, теперь уже в формате «4 на 4».