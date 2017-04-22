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22 апреля 2017, 19:41 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Чемпионат.com

Жуков, Свечников и Рубинчик названы лучшими игроками сборной России на ЮЧМ-2017

Тренеры сборной России назвали Максима Жукова, Андрея Свечникова и Марка Рубинчика лучшими игроками команды на юниорском чемпионате мира по хоккею 2017 года, сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.

Россияне в полуфинале проиграли команде Финляндии (1:2 ОТ) и в матче за третье место встретятся со Швецией или США.

Нападающий Андрей Свечников провёл на турнире шесть матчей, в которых забросил четыре шайбы и четыре раза ассистировал партнёрам. Защитник Марк Рубинчик за шесть игр набрал 6 (2+4) результативных баллов. Вратарь Максим Жуков провёл пять матчей с процентом отражённых бросков 92,6 и коэффициентом надёжности 2,63.
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