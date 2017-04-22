Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-worldcup/29518809/
22 апреля 2017, 19:23 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | ТАСС

Юношеская сборная России по хоккею не смогла выйти в финал ЧМ

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Юношеская сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) проиграла команде Финляндии со счетом 1:2 в овертайме в полуфинале чемпионата мира. Встреча состоялась в словацком городе Попрад.

В полуфинале россияне проиграли команде Финляндии в овертайме со счетом 1:2. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В составе российской команды заброшенной шайбой отметился Кирилл Слепец (42-я минута). У финнов отличились Ессе Юленен (26) и Тони Утунен (68).

Соперник россиян по матчу за третье место определится позднее в субботу во встрече между командами США и Швеции.

Матч за третье место и финал пройдут 23 апреля.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата и Кубка мира

Жуков, Свечников и Рубинчик названы лучшими игроками сборной России на ЮЧМ-2017

Тренеры сборной России назвали Максима Жукова, Андрея Свечникова и Марка Рубинчика лучшими игроками команды на юниорском чемпионате мира по хоккею 2017 года, сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.
Еще 7 новостей  Все новости
22 апреля

Судейство не уровня ФИФА: "Зенит" со скандалом обыграл "Урал" в историческом матче

"Ростов" разгромил "Спартак" в матче чемпионата России

Бельгийки сравняли счет в матче Кубка Федерации по теннису с россиянками