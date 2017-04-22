Юношеская сборная России по хоккею не смогла выйти в финал ЧМ

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В составе российской команды заброшенной шайбой отметился Кирилл Слепец (42-я минута). У финнов отличились Ессе Юленен (26) и Тони Утунен (68).

Соперник россиян по матчу за третье место определится позднее в субботу во встрече между командами США и Швеции.

Матч за третье место и финал пройдут 23 апреля.