Стал известен состав сборной России на матч полуфинала ЮЧМ c Финляндией
Стал известен состав сборной России U18 на полуфинальный матч юниорского чемпионата мира—2017 с командой Финляндией.
Начало матча — в 16:30 мск. В другом полуфинале между собой сыграют сборные США и Швеции.
Сборная России:
Жуков (Устименко);
Саморуков — Дедов, Чехович — Липанов — Свечников;
Рубинчик — Галенюк, Алексеев — Бицадзе — Торопченко;
Баранов— Калабушкин, Слепец — Клисунов — Максимов;
Переляев, Муранов — Марушев — Колтыгин, Шашков.
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