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22 апреля 2017, 15:24 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | ТАСС

Игрок НХЛ Панарин приедет в сборную России ориентировочно 1 мая

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Артемий Панарин присоединится к национальной команде для подготовки к чемпионату мира ориентировочно 1 мая. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Дэн Милстейн.

Клуб Панарина Чикаго проиграл Нэшвиллу в первом раунде Кубка Стэнли со счетом 0−4 в серии и завершил борьбу за трофей. Увеличить
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«Чикаго», уступив «Нэшвиллу» в четвертом матче первого раунда Кубка Стэнли в ночь на пятницу (1:4), вылетел из турнира, проиграв серию со счетом 0−4. В матчах плей-офф Панарин отдал только одну голевую передачу при показателе полезности «-4». Другой российский нападающий «Чикаго» Артем Анисимов не смог отличиться результативными действиями в четырех матчах текущего розыгрыша плей-офф.

«Ориентировочно Панарин присоединится к сборной России 1 мая», — сказал агент.

В регулярном чемпионате НХЛ на счету Панарина 74 очка (31 шайба + 43 передач).

Чемпионат мира по хоккею 2017 года пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая. Россияне в группе А сыграют в Кельне.

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