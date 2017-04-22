Игрок НХЛ Панарин приедет в сборную России ориентировочно 1 мая
МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Артемий Панарин присоединится к национальной команде для подготовки к чемпионату мира ориентировочно 1 мая. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Дэн Милстейн.
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«Чикаго», уступив «Нэшвиллу» в четвертом матче первого раунда Кубка Стэнли в ночь на пятницу (1:4), вылетел из турнира, проиграв серию со счетом 0−4. В матчах
«Ориентировочно Панарин присоединится к сборной России 1 мая», — сказал агент.
В регулярном чемпионате НХЛ на счету Панарина 74 очка (31 шайба + 43 передач).
Чемпионат мира по хоккею 2017 года пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая. Россияне в группе А сыграют в Кельне.
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