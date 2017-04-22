Игрок НХЛ Панарин приедет в сборную России ориентировочно 1 мая

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«Чикаго», уступив «Нэшвиллу» в четвертом матче первого раунда Кубка Стэнли в ночь на пятницу (1:4), вылетел из турнира, проиграв серию со счетом 0−4. В матчах плей-офф Панарин отдал только одну голевую передачу при показателе полезности «-4». Другой российский нападающий «Чикаго» Артем Анисимов не смог отличиться результативными действиями в четырех матчах текущего розыгрыша плей-офф.

«Ориентировочно Панарин присоединится к сборной России 1 мая», — сказал агент.

В регулярном чемпионате НХЛ на счету Панарина 74 очка (31 шайба + 43 передач).

Чемпионат мира по хоккею 2017 года пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая. Россияне в группе А сыграют в Кельне.