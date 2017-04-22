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https://sport.mail.ru/news/hockey-worldcup/29516752/
22 апреля 2017, 14:07 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Чемпионат.com

Сборная Канады ждёт ответа от Кроуфорда, Кита и Тэйвза по поводу участия в ЧМ

Сборная Канады по хоккею рассчитывает пригласить для участия в чемпионате мира-2017 трёх игроков «Чикаго Блэкхоукс»: вратаря Кори Кроуфорда, защитника Данкана Кита и нападающего Джонатана Тэйвза, информирует журналист Даррен Дрегер.

Сообщается, что хоккеисты пока не дали канадской федерации хоккея окончательного ответа.

Напомним, «Чикаго» вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли-2017 уже в первом раунде, неожиданно проиграв в четырёх матчах «Нэшвилл Предаторз». Как сообщается, форвард «Чикаго» Патрик Кейн может сыграть на ЧМ за команду США.

Сборная Канады
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Агент: Форвард «Чикаго» Панарин вызван в сборную РФ по хоккею и сыграет на ЧМ-2017

Агент: Форвард «Чикаго» Панарин вызван в сборную РФ по хоккею и сыграет на ЧМ-2017

МОСКВА, 22 апр — Р-Спорт, Семен Галькевич. Нападающий клуба НХЛ «Чикаго» Артемий Панарин вызван в сборную России для участия в чемпионате мира 2017 года, сообщил «Р-Спорт» агент хоккеиста Дэн Мильштейн.
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